Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Martinelli tem lesão na coxa confirmada e desfalca o Fluminense no clássico contra o Vasco
LanceNet

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 12:44

Crédito: Martinelli vinha sendo titular da equipe do Fluminense nas últimas partidas (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O volante Martinelli passou por exame e teve uma lesão na coxa esquerda confirmada. Com isso, o jovem, que vinha sendo aproveitado na equipe titular nas últimas partidas, irá desfalcar o Fluminense no clássico contra o Vasco no domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão.
O atleta se machucou durante o treino realizado na última quinta-feira no CT Carlos Castilho, e já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do clube. A tendência é que ele fique de fora nas próximas três semanas e não estará à disposição na estreia do técnico Marcão, que será transmitida em Tempo Real pelo LANCE!.
Ambos tem um boa relação e o volante atuava com frequência na equipe sub-23, que era dirigida por Marcão, e disputa o Campeonato Brasileiro de aspirantes. Com a saída do treinador, o auxiliar Aílton irá assumir a equipe na categoria.
Para o setor Marcão tem as seguintes opções: Hudson, Yuri, recém-recuperado da Covid-19, e os jovens André e Nascimento. Além deles, o elenco tem Yago Felipe, Dodi, afastado após não renovar com o Fluminense e o Calegari, que atuou no setor na base, mas está com a seleção brasileira sub-20.
O Fluminense segue na zona de classificação para a pré-Libertadores de 2021, na quinta posição, com 39 pontos. No entanto, o técnico Odair Hellmann deixou a equipe e acertou sua ida para o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Dessa forma, a diretoria escolheu Marcão, que era auxiliar fixo o clube para reassumir a equipe.

fluminense

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados