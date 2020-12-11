Martinelli tem lesão na coxa confirmada e desfalca o Fluminense no clássico contra o Vasco

O volante Martinelli passou por exame e teve uma lesão na coxa esquerda confirmada. Com isso, o jovem, que vinha sendo aproveitado na equipe titular nas últimas partidas, irá desfalcar o Fluminense no clássico contra o Vasco no domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão.
O atleta se machucou durante o treino realizado na última quinta-feira no CT Carlos Castilho, e já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do clube. A tendência é que ele fique de fora nas próximas três semanas e não estará à disposição na estreia do técnico Marcão, que será transmitida em Tempo Real pelo LANCE!.
Ambos tem um boa relação e o volante atuava com frequência na equipe sub-23, que era dirigida por Marcão, e disputa o Campeonato Brasileiro de aspirantes. Com a saída do treinador, o auxiliar Aílton irá assumir a equipe na categoria.
Para o setor Marcão tem as seguintes opções: Hudson, Yuri, recém-recuperado da Covid-19, e os jovens André e Nascimento. Além deles, o elenco tem Yago Felipe, Dodi, afastado após não renovar com o Fluminense e o Calegari, que atuou no setor na base, mas está com a seleção brasileira sub-20.
O Fluminense segue na zona de classificação para a pré-Libertadores de 2021, na quinta posição, com 39 pontos. No entanto, o técnico Odair Hellmann deixou a equipe e acertou sua ida para o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Dessa forma, a diretoria escolheu Marcão, que era auxiliar fixo o clube para reassumir a equipe.