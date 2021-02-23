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Martinelli tem entorse no tornozelo, deve perder última rodada, mas alivia Fluminense para Libertadores

Volante ainda não está descartado contra o Fortaleza, mas presença em campo no Maracanã é considerada improvável...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 14:08

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:08

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Vivo na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Fluminense recebeu uma boa notícia. O exame do volante Martinelli detectou apenas uma entorse no tornozelo esquerdo, mas não houve fratura. O jogador já iniciou tratamento junto ao departamento médico.
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O jovem fará tratamento intensivo nos próximos dias, mas é improvável que fique à disposição contra o Fortaleza, na última rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. Martinelli ainda não foi descartado, mas as chances são baixas. Entretanto, a tendência é que ele esteja apto para a preparação para o Carioca e a Libertadores.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Martinelli precisou ser substituído no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro. Ele sofreu um pisão e torceu o tornozelo, saindo do campo de maca. Aos 19 anos, o volante é um dos destaques do time.
Para conseguir a vaga no G4, o Fluminense precisa vencer o Fortaleza e torcer por um tropeço do São Paulo contra o Flamengo, no Morumbi. Caso fique em quinto, espera o título do Palmeiras na Copa do Brasil

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