Martinelli tem entorse no tornozelo, deve perder última rodada, mas alivia Fluminense para Libertadores

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Vivo na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Fluminense recebeu uma boa notícia. O exame do volante Martinelli detectou apenas uma entorse no tornozelo esquerdo, mas não houve fratura. O jogador já iniciou tratamento junto ao departamento médico.

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O jovem fará tratamento intensivo nos próximos dias, mas é improvável que fique à disposição contra o Fortaleza, na última rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. Martinelli ainda não foi descartado, mas as chances são baixas. Entretanto, a tendência é que ele esteja apto para a preparação para o Carioca e a Libertadores.

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Martinelli precisou ser substituído no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro. Ele sofreu um pisão e torceu o tornozelo, saindo do campo de maca. Aos 19 anos, o volante é um dos destaques do time.