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Martinelli leva o terceiro amarelo e desfalca o Fluminense no jogo de ida das oitavas da Libertadores

Jogador fez falta boba em De La Cruz ainda na etapa inicial e recebeu o cartão amarelo; Martinelli estava pendurado desde a segunda rodada da fase de grupos...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 22:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 22:08
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Embora o Fluminense tenha conseguido a classificação na Libertadores, após vencer o River Plate na argentina, por 3 a 1, e ficar com o primeiro lugar do Grupo D, uma notícia ruim preocupará os tricolores. Isso porque, o volante Martinelli levou o terceiro cartão amarelo na competição e, com isso, desfalcará a equipe no jogo de ida das oitavas de final.
> Veja como ficou o Grupo D da LibertadoresJunto ao também volante Yago Felipe, Martinelli era um dos dois únicos pendurados do Fluminense nesta sexta rodada. Habitual titular do Tricolor, o jovem começou jogando, fez sua melhor partida na competição, porém, vacilou ao fazer falta desnecessária em De La Cruz, ainda aos 25 da etapa final. Assim, o jogador foi amarelado pela arbitragem e, por isso, ficará de fora do primeiro duelo das oitavas de final.
Vale lembrar que os outros dois cartões que o jogador tomou foram no início da fase de grupos. Primeiramente, contra o próprio River Plate, na primeira rodada, no Maracanã, e depois na vitória do Flu por 2 a 1 contra o Santa Fe, fora de casa, pela segunda partida da competição.
Classificado em primeiro lugar do Grupo D da Libertadores, o Fluminense volta agora suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Isso porque, a equipe estreia no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbi.

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