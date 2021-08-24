Martinelli é eleito melhor jovem fora da Europa em lista; Calegari também aparece pelo Fluminense

Uma lista divulgada pelo CIES Football Observatory, um dos principais centros de pesquisa de futebol, colocou o volante Martinelli, do Fluminense, como o quinto melhor jogador jovem do mundo, o líder entre os atletas de fora da Europa. O ranking lista os 100 destaques que ainda não fizeram 20 anos e atuaram pelo profissional ao longo do ano.
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O lateral-direito Calegari é outro que aparece bem colocado, em 12º lugar, o que torna o Fluminense o único clube brasileiro com um ou mais representantes entre os 15 primeiros. O Red Bull Bragantino emplacou Bruno Praxedes, que teve passagem pela base tricolor, em 17º.
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Titular absoluto do Flu desde o fim da temporada passada, Martinelli tem 51 partidas pelo profissional e três gols marcados. Já Calegari, que agora é reserva de Samuel Xavier, tem 47 jogos oficiais. O líder do ranking é Pedri, do Barcelona. Ele é seguido por Mason Greenwood (Manchester United), Nuno Mendes (Sporting CP), Ryan Gravenberch (Ajax), Martinelli (Fluminense), Gonçao Inácio (Sporting CP), Bukayo Saka (Arsenal), Fabricio Díaz (Liverpool-URU), Jérémy Doku (Rennes) e Jude Bellingham (Borussia Dortmund) no top-10.