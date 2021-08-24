Martinelli é eleito melhor jovem fora da Europa em lista; Calegari também aparece pelo Fluminense

Crédito: Mailson Santana/FFC

Uma lista divulgada pelo CIES Football Observatory, um dos principais centros de pesquisa de futebol, colocou o volante Martinelli, do Fluminense, como o quinto melhor jogador jovem do mundo, o líder entre os atletas de fora da Europa. O ranking lista os 100 destaques que ainda não fizeram 20 anos e atuaram pelo profissional ao longo do ano.

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O lateral-direito Calegari é outro que aparece bem colocado, em 12º lugar, o que torna o Fluminense o único clube brasileiro com um ou mais representantes entre os 15 primeiros. O Red Bull Bragantino emplacou Bruno Praxedes, que teve passagem pela base tricolor, em 17º.

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