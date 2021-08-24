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Martinelli é eleito melhor jovem fora da Europa em lista; Calegari também aparece pelo Fluminense

Tricolor é o único clube brasileiro entre os 15 primeiros da lista feita pelo CIES Football Observatory, um dos principais centros de pesquisa de futebol do mundo...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 13:43
Crédito: Mailson Santana/FFC
Uma lista divulgada pelo CIES Football Observatory, um dos principais centros de pesquisa de futebol, colocou o volante Martinelli, do Fluminense, como o quinto melhor jogador jovem do mundo, o líder entre os atletas de fora da Europa. O ranking lista os 100 destaques que ainda não fizeram 20 anos e atuaram pelo profissional ao longo do ano.
+ Gestão Mário Bittencourt chega a 28 reforços e cinco técnicos no Fluminense; veja a lista
O lateral-direito Calegari é outro que aparece bem colocado, em 12º lugar, o que torna o Fluminense o único clube brasileiro com um ou mais representantes entre os 15 primeiros. O Red Bull Bragantino emplacou Bruno Praxedes, que teve passagem pela base tricolor, em 17º.
Veja a tabela do Brasileirão
​Titular absoluto do Flu desde o fim da temporada passada, Martinelli tem 51 partidas pelo profissional e três gols marcados. Já Calegari, que agora é reserva de Samuel Xavier, tem 47 jogos oficiais. O líder do ranking é Pedri, do Barcelona. Ele é seguido por Mason Greenwood (Manchester United), Nuno Mendes (Sporting CP), Ryan Gravenberch (Ajax), Martinelli (Fluminense), Gonçao Inácio (Sporting CP), Bukayo Saka (Arsenal), Fabricio Díaz (Liverpool-URU), Jérémy Doku (Rennes) e Jude Bellingham (Borussia Dortmund) no top-10.

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