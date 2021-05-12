Martinelli é dúvida e John Kennedy será reavaliado; Fluminense divulga relacionados contra o Santa Fe

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida diante do Independiente Santa Fe, nesta quarta-feira, pela Libertadores. O técnico Roger Machado levará o que tem de melhor ao Maracanã e as únicas ausências por lesão são Yuri, já em transição, e Hudson, que passará por cirurgia. A partida é às 21h (de Brasília).

O que pode se tornar má notícia é Martinelli. O jovem está na lista, mas, de acordo com o “Giro do Flu”, na FluTV, sentiu dores no músculo adutor da perna direita no treino desta terça e é dúvida. O jogador de 19 anos será reavaliado antes da partida.

Diferentemente da última rodada, André não está na relação do Flu. Na zaga, o treinador optou por David Braz na vaga de Matheus Ferraz. Com relação a John Kennedy, o jovem será reavaliado nesta quinta-feira pelo departamento médico. Ele testou positivo para Covid-19 e passou duas semanas isolado por ter apresentado sintomas. Ele está fora desde a estreia contra o River Plate, em 22 de abril.

O Flu é o líder do Grupo D, com cinco pontos em dois empates e uma vitória. Caso vença em casa, o Tricolor pode encaminhar a vaga nas oitavas de final da competição. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Veja a lista de relacionados: