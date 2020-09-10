Martinelli celebra volta do Sub-20 com vitória e subida ao profissional do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Após quase seis meses sem jogos oficiais por conda da pandemia do novo coronavírus, a equipe sub-20 do Fluminense voltou a campo na última quarta-feira, em clássico com o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Com gol de Ewerthon, o Tricolor venceu, em casa, por 1 a 0. Com uma integração cada vez maior entre a base e o profissional, alguns atletas, apesar de treinarem com o elenco de Odair Hellmann, participam dos jogos da base. É o caso do volante Martinelli.

Integrado ao elenco profissional do Tricolor em junho, Martinelli foi utilizado na categoria sub-20 para pegar ritmo de jogo, já que ainda não chegou a entrar em campo com o time principal. O jogador comemorou o retorno com vitória.

- Muito feliz em voltar e fazer o que amo. Infelizmente a pandemia atrapalhou o calendário, mas graças a Deus conseguimos retomar a rotina de jogos. Tenho certeza que será um belo ano que teremos agora pela frente - afirmou o jogador.Martinelli ressaltou também a importância do processo que o Fluminense adota com a transição dos jogadores da base para o profissional. Na visão do volante, poder fazer os trabalhos com o time principal, mas sem deixar de jogar é algo fundamental para o desenvolvimento dos atletas.

- O Fluminense sempre trata os jovens com muito cuidado e sabe o momento certo de nos utilizar. A gente sente esse clima de viver a rotina do time profissional. Então é importante essa integração. Até porque a gente não perde o ritmo de jogo, uma vez que tem um calendário importante também na equipe sub-20 - finalizou.