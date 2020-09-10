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Martinelli celebra volta do Sub-20 com vitória e subida ao profissional do Fluminense

Volante, integrado ao elenco principal do Fluminense em junho, será utilizado em compromissos da base para sempre estar com ritmo de jogo...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 15:02

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 15:02
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Após quase seis meses sem jogos oficiais por conda da pandemia do novo coronavírus, a equipe sub-20 do Fluminense voltou a campo na última quarta-feira, em clássico com o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Com gol de Ewerthon, o Tricolor venceu, em casa, por 1 a 0. Com uma integração cada vez maior entre a base e o profissional, alguns atletas, apesar de treinarem com o elenco de Odair Hellmann, participam dos jogos da base. É o caso do volante Martinelli.
Integrado ao elenco profissional do Tricolor em junho, Martinelli foi utilizado na categoria sub-20 para pegar ritmo de jogo, já que ainda não chegou a entrar em campo com o time principal. O jogador comemorou o retorno com vitória.
- Muito feliz em voltar e fazer o que amo. Infelizmente a pandemia atrapalhou o calendário, mas graças a Deus conseguimos retomar a rotina de jogos. Tenho certeza que será um belo ano que teremos agora pela frente - afirmou o jogador.Martinelli ressaltou também a importância do processo que o Fluminense adota com a transição dos jogadores da base para o profissional. Na visão do volante, poder fazer os trabalhos com o time principal, mas sem deixar de jogar é algo fundamental para o desenvolvimento dos atletas.
- O Fluminense sempre trata os jovens com muito cuidado e sabe o momento certo de nos utilizar. A gente sente esse clima de viver a rotina do time profissional. Então é importante essa integração. Até porque a gente não perde o ritmo de jogo, uma vez que tem um calendário importante também na equipe sub-20 - finalizou.
Líder do Grupo B da Taça Guanabara, com seis pontos, empatado com o Vasco, o Fluminense volta a entrar e campo neste sábado. O Tricolor vai até a Gávea para encarar o Flamengo, em clássico às 10h.

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