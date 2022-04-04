Martinelli celebra título do Fluminense: 'Tenho certeza de que é o primeiro de muitos com essa camisa'

Com o título do Campeonato Carioca, a emoção tomou conta do Maracanã e a torcida do Fluminense, enfim, pôde soltar o grito de campeão estadual, que estava entalado desde 2012. Cria de Xerém, Martinelli celebrou o primeiro título entre os profissionais da equipe tricolor e exaltou o apoio da torcida. - Nem nos meus melhores sonhos eu acho que imaginava viver isso. É muito emocionante. Quando a torcida está conosco, não tem como explicar. Estou muito feliz com o título. Tenho certeza de que é o primeiro de muitos com essa camisa. Vamos conquistar mais coisas nesta temporada. A torcida pode esperar isso desse time – disse.

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Essa conquista marcou também o coração de outras joias da nova safra tricolor. Calegari, André, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Matheus Martins também levantaram o primeiro troféu no time profissional sob o comando do técnico Abel Braga.

Com a casa cheia, o Tricolor garantiu o título com o empate por 1 a 1, com mais um gol de Germán Cano. O argentino já havia marcado os dois tentos da vitória no primeiro jogo e disse que vive um 'momento especial' com o título e a comemoração que tomou conta da torcida - o "L" em homenagem ao seu filho Lorenzo.

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O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 19h15, novamente no Maracanã, para a estreia na Copa Sul-Americana, diante do Oriente Petrolero, da Bolívia. No sábado, o adversário será o Santos, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h30, também no Rio de Janeiro.