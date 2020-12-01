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Martinelli celebra primeiro jogo como profissional do Fluminense: 'Marcado em minha vida'

Jogador de 19 anos não esconde felicidade por ter atuado como titular no empate do Tricolor das Laranjeiras com o RB Bragantino...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 20:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 20:00

Crédito: (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Mesmo com o empate em 0 a 0 do Fluminense com o RB Bragantino, o meio-campista Martinelli teve um gosto especial para Martinelli. O jogador de 19 anos utilizou seu Instagram para celebrar sua primeira partida como profissional do Tricolor das Laranjeiras.
"30/11/2020 - Minha estreia no profissional, dia que ficará marcado pra sempre em minha vida e na minha história! Impossível descrever em palavras a felicidade de poder estar vivendo este momento com essa camisa. Obrigado, meu Deus. É tudo no Seu tempo!". Em seguida, o jovem reconheceu que o empate no Maracanã não foi o esperado.
"Não foi o melhor resultado, mas valeu a pena o esforço. No próximo alcançaremos um melhor resultado".VEJA A TABELA COMPLETA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Martinelli foi titular da equipe comandada por Odair Hellmann. O meio-campista foi sacado aos 37 minutos do segundo tempo para a entrada de Nascimento.

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