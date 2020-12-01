Martinelli celebra primeiro jogo como profissional do Fluminense: 'Marcado em minha vida'

Crédito: (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Mesmo com o empate em 0 a 0 do Fluminense com o RB Bragantino, o meio-campista Martinelli teve um gosto especial para Martinelli. O jogador de 19 anos utilizou seu Instagram para celebrar sua primeira partida como profissional do Tricolor das Laranjeiras.

"30/11/2020 - Minha estreia no profissional, dia que ficará marcado pra sempre em minha vida e na minha história! Impossível descrever em palavras a felicidade de poder estar vivendo este momento com essa camisa. Obrigado, meu Deus. É tudo no Seu tempo!". Em seguida, o jovem reconheceu que o empate no Maracanã não foi o esperado.

"Não foi o melhor resultado, mas valeu a pena o esforço. No próximo alcançaremos um melhor resultado".VEJA A TABELA COMPLETA DO CAMPEONATO BRASILEIRO