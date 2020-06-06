Marrony no Atlético-MG? Vasco tenta valorizar atacante em meio à crise financeira

Crédito: O atacante Marrony, de 21 anos, é a bola da vez para ajudar o Vasco financeiramente (Carlos Gregório Jr./Vasco

A negociação de Marrony, do Vasco para o Atlético-MG, parece ser questão de tempo para ser sacramentada. O clube mineiro com um investidor, o carioca endividado... mas em meio a todos os problemas, o Cruz-Maltino tenta valorizar um de seus maiores ativos: que ele saia do clube, mas por um valor que se aproxime da realidade.

Parece óbvio, mas é exatamente o contrário que tende a acontecer quando é pública a penúria do clube vendedor. Passa longe de ser exclusividade do Gigante da Colina. Diferentes clubes, em diferentes países e divisões, se veem de mãos atadas, com dificuldade de rejeitar propostas quando alguma, por menor que seja, chega por um de seus jogadores.

Sobre esta negociação, especificamente: Marrony já vem sendo sondado desde o final do ano passado. No caso do Atlético-MG, houve uma primeira investida de € 4 milhões, que não foi levada à frente, há poucos meses. Com a piora na situação financeira vascaína, a oferta diminuiu para € 3 milhões. Todos valores aproximados. O Vasco tenta retornar ao inicialmente oferecido.

Também são detalhes importantes os moldes da negociação, como publicou originalmente o site Esporte News Mundo. Quanto será pago à vista, quanto será parcelado. A taxa cambial é outro fator a se ponderar. Os milhões de Euros ponderados meses atrás equivalem a valores, em Reais, diferentes dos atuais. Ainda mais nos voláteis tempos atuais de coronavírus.