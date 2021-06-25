Marquinhos Gabriel lamenta derrota do Vasco, mas destaca: 'A gente, ao meu ver, fez uma boa partida'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Na noite desta quinta-feira, o Vasco perdeu para o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, no Mineirão, em partida válida pela sexta rodada da série B. Após a partida, o meia-atacante Marquinhos Gabriel concedeu entrevista ao canal Sportv. Ele lamentou o resultado, mas destacou que, ao seu ver, o Cruz-Maltino fez uma boa partida e brigará pelo acesso à primeira divisão. > Confira as datas, os horários e os estádios das oitavas de final da Eurocopa> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

- Acho que não dá para avaliar só o resultado. A gente, ao meu ver, fez uma boa partida. Infelizmente, o resultado não veio, mas acredito que estamos, sim, no caminho certo e, com certeza, vamos brigar por esse acesso - disse.

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Essa, inclusive, foi apenas a segunda vez que o Vasco perde quando Marquinhos Gabriel está em campo. Antes, eram seis vitórias, seis empates e uma única derrota, que veio contra o Avaí, na última semana.