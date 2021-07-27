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Marquinhos Gabriel elogia chegada de Lisca ao Vasco: 'É um treinador muito positivo, nos passou confiança'

Em entrevista coletiva, meio-campista analisou bom momento que vive no Cruz-Maltino. Apesar das críticas, o atleta já participou de 10 gols na temporada (6 gols e 4 assistências)...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 13:20
Crédito: Marquinhos Gabriel falou sobre as cobranças da torcida do Vasco (Reprodução/VascoTV
A chegada de Lisca realmente mudou o clima no Vasco e isso foi perceptível na atuação diante do Guarani. Em entrevista coletiva, o meia Marquinhos Gabriel, autor do primeiro gol contra o Bugre, elogiou a chegada do novo comandante e analisou o bom momento que vive com a camisa do Cruz-Maltino. Apesar de algumas críticas, o jogador já participou diretamente de 10 gols na temporada (seis gols e quatro assistências).
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroEm campo, o time foi mais agressivo na marcação, forçando o erro na saída de bola do adversário. Com pouco tempo de trabalho, Lisca conseguiu extrair mais intensidade da equipe na estreia e a tendência é de crescimento. O camisa 31 citou essa agressividade em campo e disse que o técnico passou confiança para a equipe.
+ Lisca começou com goleada. Relembre as estreias dos últimos 20 treinadores que passaram pelo Vasco
- O Lisca é um treinador muito positivo, nos passou muita confiança. Ele tem mudado o nosso posicionamento, falou para a gente marcar um pouquinho mais em cima a saída do adversário. Treinamos em vídeo e um pouquinho nos treinos, mas nos ajustes vocês já notaram muita diferença. A gente já notou um pouquinho mais de agressividade no campo do adversário. A gente tem muito a evoluir com ele. O pouco tempo que ele tem conosco no tempo ele tem aproveitado - disse, e emendou.
- O Lisca nos pediu mais agressividade no setor de defesa do adversário. A gente acaba roubando mais a bola no campo rival, e isso é bom para os meias. Acho que o meu gol contra o Guarani foi assim - completou.
+ 'SeleVasco': Richarlison, Matheus Cunha e crias do Vasco vestem uniforme do time em Tóquio
Mesmo com os bons números, o jogador ainda sofre com críticas e tenta equilibrar seu desempenho. Com isso, Marquinhos Gabriel acredita que ainda possa evoluir e ajudar o Vasco a conquistar a volta à elite do futebol brasileiro. Algo tão sonhado pela torcida e essencial para o futuro esportivo e financeiro do clube nas próximas temporadas.
- Todo jogador do Vasco da Gama vai ser cobrado. A gente vai ter dias ruins e bons, mas nunca vai deixar de se entregar. O que está acima de tudo é o Vasco. Esses números, para mim, ainda não estão bons. Quero crescer junto com a equipe. Temos uma meta para atingir, que é a Série A. Vamos em busca disso, e consequentemente os números vão melhorar - disse.

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