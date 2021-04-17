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Marquinhos Gabriel, do Vasco, volta a atuar 90 minutos: 'A dinâmica do time me dá confiança para evoluir'

Meio-campista, de 30 anos, tem jogado mais centralizado no Cruz-Maltino sob o comando de Marcelo Cabo. Diferente do que apresentava nos últimos times por onde passou...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 06:00
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
No vitória diante do Flamengo, o meio-campista Marquinhos Gabriel, do Vasco, voltou a atuar 90 minutos e mostrou que evoluiu fisicamente desde sua estreia. Com isso, o jogador, que só tinha jogado uma partida inteira contra o Botafogo, destacou a qualidade do grupo e acredita que o trabalha para recuperar o condicionamento físico está sendo bem feito pela comissão técnica.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Fico muito feliz de volta a atuar os 90 minutos. Depois de alguns jogos para retomar a forma física ideal e a confiança. Estar jogando toda partida e ainda mais um clássico é algo que me deixa ainda mais seguro de que o trabalho está sendo bem feito, da maneira correta. E a tendência é que eu progrida ainda mais e vá me adaptando com naturalidade - disse o meio-campista.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
No esquema tático do técnico Marcelo Cabo, o camisa 31 tem atuado de maneira diferente do que apresentou nas últimas equipes. Jogando mais centralizado, Marquinhos Gabriel acredita na evolução da equipe durante a temporada e na qualidade do grupo. Foi dos pés dele que saiu a assistência para o gol de Marato no clássico.
- O encaixe da dinâmica do time tem sido muito bom. Nos últimos clubes onde joguei, eu acabei atuando mais aberto, como extremo. E estar jogando mais centralizado tem sido muito bom para mim. A dinâmica do time me dá confiança para evoluir ainda mais. O nosso elenco é muito qualificado e facilita qualquer jogador desempenhar o futebol da melhor maneira e a gente espera crescer ainda mais na temporada.
> A vocação do gol! Roberto Dinamite completou 67 anos. Relembre os maiores feitos do craque com a camisa do Vasco
O Vasco volta a campo no próximo domingo diante do Boavista, em Bacaxá, às 18h30, pela penúltima rodada da Taça Guanabara. Os comandados de Marcelo Cabo necessitam vencer os dois jogos que restam e torcer por tropeços de Fluminense ou Portuguesa.

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