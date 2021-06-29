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Marquinhos aparece no BID e poderá reestrear pelo Corinthians no clássico

Atacante que retornou recentemente de empréstimo do Sport, foi registrado pelo Timão e está à disposição do técnico Sylvinho para o Majestoso desta quarta-feira...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:57

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 18:57
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians terá uma novidade na lisa de relacionados para o clássico desta quarta-feira, contra o São Paulo, na Neo Química Arena. Trata-se de Marquinhos, que voltou de empréstimo do Sport a pedido de Sylvinho, teve seu nome publicado no BID e está pronto para reestrear pelo Alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Timão defende invencibilidade contra o São Paulo; relembre a sequência
Reintegrado ao elenco na última segunda-feira, quando se apresentou para a comissão técnica corintiana, o atacante foi registrado pelo Timão no Boletim Informativo Diário da CBF logo após seu vinculo de empréstimo com o Leão ter sido rescindido, ou seja, a burocracia está resolvida para atuar pelo clube.
Marquinhos deve ficar no banco de reservas como opção para o segundo tempo do Majestoso, podendo atuar pela ponta direita e pela ponta esquerda, contando com a confiança de Sylvinho e de sua comissão técnica, que solicitaram o seu retorno após boa passagem pelo clube pernambucano.
A ideia do Corinthians é ter sucesso igual aos casos de Gustavo Mosquito e de João Victor, que rodaram por outros clubes, ganharam rodagem e hoje se tornaram titulares do time. Além disso, supre uma carência do elenco, que conta apenas com Mosquito e Léo Natel para a função de atacante de lado entre aqueles mais "prontos", sem contar a garotada das categorias de base.
Pelo Corinthians, Marquinhos fez apenas um jogo: o amistoso com o Santos, no início de 2019, quando entrou na segunda etapa. De lá para cá ele foi emprestado para a Ponte Preta, em 2019, e para o Sport (2020), onde fez 56 jogos e marcou sete gols, números e atuações que chamaram a atenção do Timão, clube com o qual o atacante tem contrato até dezembro de 2022.

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