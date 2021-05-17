Marlon se despede do Trabzonspor, da Turquia, e voltará ao Fluminense

Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira, o lateral-esquerdo Marlon se despediu do Trabzonspor, da Turquia. O jogador estava emprestado pelo Fluminense, mas o clube turco não exerceu a opção de compra. Por isso, ele retorna ao Tricolor. No Instagram, o jogador fez um agradecimento à equipe, onde jogou durante a última temporada.

A princípio, Marlon está retornando ao Brasil e fica de férias até o fim de junho, quando se encerra o período de empréstimo e será reativado o contrato com o Flu. O estafe do jogador ainda analisa os próximos passos e recebeu algumas sondagens de clubes de fora, mas sem definições.

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Prestes a completar 24 anos no próximo dia 20, Marlon se adaptou bem e foi titular em 37 dos 38 jogos disputados na Turquia nesta temporada. Ele deixou o Flu em 2019, quando foi emprestado ao Boavista, de Portugal, e fez 28 partidas e dois gols. Revelado no Criciúma, o lateral chegou às Laranjeiras em 2017. Em três anos fez 46 jogos e um gol.

Atualmente para a lateral-esquerda, o Fluminense tem o titular Egídio, além de Danilo Barcelos como reserva imediato e do jovem Jefté, joia da base.