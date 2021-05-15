Marlon Góes lança nova música 'Toma gol do Veiga'

Autor de hits e queridinho da torcida e diretoria do Palmeiras, o cantor Marlon Góes divulgou, na última quarta-feira (12), sua mais nova música. O músico que já homenageou Felipe Melo e Rony em suas canções optou, desta vez, por exaltar a fase vivida pelo meia Raphael Veiga.
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A música já conta com mais de 13 mil vizualizações no YouTube e o sucesso gerou ao cantor agradecimentos do meio-campista palmeirense.
>> Veja a tabela completa do Campeonato PaulistaImagem: ReproduçãoMarlon Góes é músico e ganhou notoriedade ao escrever músicas sobre o Palmeiras, seu time do coração. Sendo assim, o músico tornou-se querido pelo clube e, com isso, foi, inclusive, convidado para participar da festa do título da Libertadores e de outras campanhas.