Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marlon Góes lança nova música 'Toma gol do Veiga'

Em nova canção, autor de 'Cala a boca secador' homenageou meia palmeirense, que vive grande fase...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 11:30
Crédito: Arquivo Pessoal
Autor de hits e queridinho da torcida e diretoria do Palmeiras, o cantor Marlon Góes divulgou, na última quarta-feira (12), sua mais nova música. O músico que já homenageou Felipe Melo e Rony em suas canções optou, desta vez, por exaltar a fase vivida pelo meia Raphael Veiga.
ATUAÇÕES: Rony e Luiz Adriano entram para decidir vaga ao Palmeiras
A música já conta com mais de 13 mil vizualizações no YouTube e o sucesso gerou ao cantor agradecimentos do meio-campista palmeirense.
>> Veja a tabela completa do Campeonato PaulistaImagem: ReproduçãoMarlon Góes é músico e ganhou notoriedade ao escrever músicas sobre o Palmeiras, seu time do coração. Sendo assim, o músico tornou-se querido pelo clube e, com isso, foi, inclusive, convidado para participar da festa do título da Libertadores e de outras campanhas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados