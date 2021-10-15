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Marlon deve ganhar chance na lateral do Fluminense neste domingo; Jhon Arias também pode ser escalado

Tricolor visita o Athletico em Curitiba, pela 27ª rodada do Brasileiro, neste domingo...
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Publicado em 

15 out 2021 às 17:38

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:38

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense F.C.
Sem vencer há três rodadas do Brasileiro, Marcão deve promover mudanças no elenco do Fluminense para enfrentar o Athletico Paranaense, neste domingo. Para o confronto, o técnico pode optar por Marlon Xavier na lateral esquerda, em detrimento de Danilo Barcelos. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL Esportes. Contudo, há a possibilidade de Egídio, titular da posição antes de Barcelos, retornar aos gramados depois de sete rodadas. Após o empate contra o Juventude, o jogador sentiu dores na coxa direita e desde então não tem sido relacionado para os jogos.- Teve um momento que o Danilo começou a jogar e entendemos que ficamos seis partidas sem perder, manteve a regularidade e achamos que deveria dar oportunidade ao Marlon - disse Marcão em entrevista coletiva, após a derrota para o Corinthians.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroOutra mudança que deve ocorrer é a escalação de Jhon Arias. Último reforço que chegou no Fluminense, o colombiano convenceu nas atuações que fez até agora e tem agradado Marcão nos treinamentos. Contudo, há dúvida se a melhor estratégia é colocá-lo no lugar de um dos atacantes de lado, Luiz Henrique ou Caio Paulista, ou no meio, onde ocuparia a vaga de André, Nonato ou Yago Felipe. A informação foi divulgada pela Netflu em primeira mão.Com 33 pontos, o Tricolor estacionou em 9° lugar da competição e, após pontos perdidos em casa e na última rodada, em São Paulo, se distanciou do G6. No próximo domingo, o Fluminense enfrenta o Athletico Paranaense, às 16h, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileiro.

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