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Marlon de torna jogador que mais errou cruzamentos em um jogo no Brasileirão 2022; veja os números

Jogador teve a primeira chance como titular na temporada na derrota para o Internacional no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2022 às 16:15

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 16:15

O Fluminense teve algumas novidades no time titular para a partida com o Internacional, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma delas foi o lateral-esquerdo Marlon. Sem chances nos últimos quatro meses, o jogador entrou na virada sobre o Vila Nova na Copa do Brasil e ganhou a primeira oportunidade como titular. Ele mesmo admitiu que sentiu o ritmo de jogo e os números mostram isso.De acordo com o "Footstats", Marlon se tornou o primeiro com mais cruzamentos errados em uma única partida na Série A do Brasileirão, com 11 vezes. Ele foi o líder disparado no time nesse quesito. Calegari, o segundo, errou quatro. Ele acertou apenas três. Nos passes, o lateral deu 31 certos e quatro errados. Ele também teve uma finalização para fora.
Nos lançamentos, Marlon deu cinco errados e um certo, novamente liderando o time nesse quesito negativo, além de ter duas perdas de posse. No entanto, o jogador teve uma virada de jogo certa, uma assistência para finalização.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Após a partida, Marlon admitiu na zona mista que talvez tenha sofrido com a falta do ritmo de jogo, já que ficou parado muito tempo. Depois de terminar 2021 como titular absoluto, o jogador perdeu espaço com Abel Braga. Ele só tinha sido relacionado duas vezes antes de se destacar contra o Vila Nova.
- Eu estava à disposição, mas sabemos que só um pode jogar na posição. É chato ficar fora, mas você fica preparado. Acredito que sofri um pouco com a falta de ritmo de jogo, mas tem muito a melhorar ainda no aspecto físico e técnico. É bom estar no campo - afirmou o jogador.
Com o resultado, o Tricolor fica em 11º lugar, com quatro pontos em três partidas, mas ainda pode cair ao final da rodada. O Fluminense volta a campo na terça-feira pela Copa Sul-Americana, quando enfrenta o Unión Santa Fe, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso é no domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira.
Crédito: MarlonfoititularnaderrotadoFluminenseparaoInternacional(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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