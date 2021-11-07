Marlon celebra assistência e boa fase: 'Retornei ao Fluminense para dar a volta por cima'

O Fluminense bateu o Sport no último sábado, no Maracanã, com gol de David Braz, aos 50 minutos do segundo tempo. O zagueiro marcou o gol após assistência após assistência do lateral Marlon, que comemorou o passe para gol e falou sobre a ambição da equipe nessa reta final de Campeonato Brasileiro em entrevista ao site oficial do clube.
+ David Braz leva maior nota em jogo contra o Sport, no Maracanã- Eu voltei para o Fluminense querendo dar a volta por cima. Tive minha primeira oportunidade aqui e no futebol nem sempre as coisas saem da forma que a gente quer. Tive a chance de sair, amadurecer como homem e como jogador, tive bons números lá e pude voltar. Estou feliz pela oportunidade, esperei muito por esse momento. Claro que com muita humildade e pés no chão, ainda tenho muito a evoluir e melhorar - disse, antes de emendar:
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- Era um jogo que a gente precisava ganhar, não importava a maneira, e os jogadores estavam muito compenetrados em buscar o resultado. E foi assim, no último lance, uma vitória que a gente valoriza demais. São pontos muito importantes na nossa caminhada porque na última rodada alguns times encostaram na gente. Então sabíamos que tínhamos que pontuar para nos distanciarmos de novo dos adversários que vinham de trás e colar de novo no pelotão de cima - completou.