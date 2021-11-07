Marlon celebra assistência e boa fase: 'Retornei ao Fluminense para dar a volta por cima'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense bateu o Sport no último sábado, no Maracanã, com gol de David Braz, aos 50 minutos do segundo tempo. O zagueiro marcou o gol após assistência após assistência do lateral Marlon, que comemorou o passe para gol e falou sobre a ambição da equipe nessa reta final de Campeonato Brasileiro em entrevista ao site oficial do clube.

+ David Braz leva maior nota em jogo contra o Sport, no Maracanã- Eu voltei para o Fluminense querendo dar a volta por cima. Tive minha primeira oportunidade aqui e no futebol nem sempre as coisas saem da forma que a gente quer. Tive a chance de sair, amadurecer como homem e como jogador, tive bons números lá e pude voltar. Estou feliz pela oportunidade, esperei muito por esse momento. Claro que com muita humildade e pés no chão, ainda tenho muito a evoluir e melhorar - disse, antes de emendar:

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