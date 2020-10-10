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futebol

Marllon lamenta lesão de 'irmão' Avelar e promete ajudar o Timão

Zagueiro teve seu retorno solicitado junto ao Cruzeiro por conta da grave lesão do companheiro e já estará no banco de reservas na partida diante do Ceará, neste domingo...

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 17:22

LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 17:22
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians teve a confirmação de um enorme desfalque para o time titular nos últimos dias: o de Danilo Avelar, que teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior de seu joelho direito e ficará longe dos gramados por cerca de oito meses. Imediatamente o clube solicitou o retorno do zagueiro Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro, e já está à disposição do técnico Dyego Coelho.Treinando com o elenco desde a última sexta-feira, quando também apareceu no BID da CBF, o defensor concedeu entrevista para a TV oficial do Timão e comemorou a nova oportunidade de vestir a camisa alvinegra, mas não sem antes lamentar a infelicidade de Avelar, a quem chama de "irmão". Marllon também prometeu ajudar a equipe e dar conta do recado quando chamado.
- Feliz de estar de volta, infelizmente foi por uma causa não muito boa, desejo toda força para o meu irmão Avelar, feliz de estar aqui com os meus companheiros novamente, vim para ajudar, trabalhar bastante para quando surgir a oportunidade estar pronto e dar conta do recado - declarou o zagueiro.
Antes de ter seu retorno solicitado pelo Corinthians, Marllon tinha negociação avançada para ser emprestado pela Ponte Preta, já que não estava tendo oportunidades no Cruzeiro, clube para o qual estava cedido desde o início desta temporada, em que fez apenas quatro partidas (três pelo Campeonato Mineiro e uma pela Série B) e marcou um gol pela competição estadual.
Reintegrado ao elenco e regularizado, Marllon já viajou com a delegação do Corinthians que enfrenta o Ceará, neste domingo, às 20h30, no Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão-2020. O zagueiro tem contrato com o Timão até o fim de 2021 e desde que chegou, em 2018, atuou em 16 jogos oficiais pelo clube.

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