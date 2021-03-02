Mário tira dúvidas de pay-per-view do Carioca, explica falta de desconto e pede força da torcida do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

No início desta semana, o Fluminense divulgou o lançamento da plataforma de transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. Em vídeo publicado nas redes sociais do Tricolor, o presidente Mário Bittencourt falou mais sobre a assinatura. O torcedor que assinar através do site www.tv.fluminense.com.br destinará 100% do dinheiro ao Tricolor, além de ter acesso a lances especiais, bastidores e entrevistas feitas pela equipe do Flu.

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- Isso é uma conquista do Fluminense e dos outros clubes de poder exibir os jogos em seu próprio aplicativo ou TV. Porque já existia contratualmente o pay-per-view tradicional, mas foi uma conquista e uma exigência dos clubes para que pudéssemos exibir em nossa plataforma. Exibiremos 72 jogos do campeonato, não só os nossos, mas os do Fluminense terão narração exclusiva pelos profissionais da FluTV - explicou o mandatário.

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Ao assinar o pacote, o torcedor poderá assistir todas as partidas do Estadual. O valor é de R$ 129,90 (em até 4x de R$ 32,48), sendo R$ 59,90 o jogo avulso, podendo assistir através do celular, computador ou TV conectada à Internet. Nos confrontos do Flu, quem faz a transmissão é a equipe da FluTV, com entrevistas exclusivas, bastidores, pré-jogo com Boteco Brahma Tricolor.Nas redes sociais, muitos torcedores questionaram o fato de sócios não terem desconto na adesão do streaming. Mário explicou a decisão sobre os valores e ressaltou que toda receita dos pacotes comprados pela plataforma do Fluminense será destinado ao clube e ao futebol.

- Não estamos dando desconto porque esta também é uma contrapartida, uma exigência contratual para que todos os clubes e o pay-per-view que não é dos clubes cobrem o mesmo preço e não haja concorrência desleal. Portanto, o que acontece é ter pela primeira vez uma experiência exibida pela TV do Fluminense. Se não existisse o aplicativo, o torcedor compraria o pacote em outra emissora. Agora temos a oportunidade de comprar direto na FluTV e reverter 100% da receita aos cofres do clube, o que não aconteceria no passado e nem agora caso não tivéssemos o aplicativo do Fluminense. Contamos com a colaboração do torcedor para ter essa receita revertida ao futebol, montar grandes times e fazer um grande 2021 - finalizou.