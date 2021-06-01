Mário prega respeito em Fluminense x Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores: 'Será muito difícil'

Um sorteio na sede da Conmebol, nesta terça-feira, definiu que o Fluminense vai encarar o Cerro Porteño (PAR) nas oitavas de final da Libertadores. Durante live na "FluTV", o presidente Mário Bittencourt analisou o confronto e pregou respeito aos adversários. As partidas das oitavas de final estão marcadas para as semanas dos dias 13 e 20 de julho. A volta será disputada no Maracanã.

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– Recado que eu deixo é o mesmo que eu deixei no final do sorteio da primeira fase, que a gente vai honrar essa camisa, vai fazer um grande confronto nas oitavas de final. Que a gente possa passar, seguir na competição e trazer esse título para nossa torcida que tanto merece e que espera isso há tanto tempo. Que a gente siga focado, que a torcida siga ao nosso lado, ao lado dos torcedores, dando todo apoio, incentivando os acertos e os momentos bons, perdoando os momentos ruins, os erros - analisou Mário.

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– Um palpite, não é quem eu prefiro... Como eu disse, quem vier, a gente vai enfrentar e encarar. Mas meu palpite é que a gente vai pegar o Cerro Porteño para que o nosso Romerito possa nos receber no aeroporto e estar com a gente no Paraguai - disse o presidente.