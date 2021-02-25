Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mário explica transmissão do Fluminense do Carioca e diz que não haverá desconto para sócios
futebol

Mário explica transmissão do Fluminense do Carioca e diz que não haverá desconto para sócios

Clube venderá pay-per-view e mandatário faz apelo para que torcedores comprem pela plataforma do Tricolor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2021 às 20:33

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 20:33

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O presidente Mário Bittencourt antecipou como o Fluminense fará para transmitir as partidas do Campeonato Carioca. Em entrevista no "Boteco Tricolor", programa pré-jogo na FluTV, o mandatário afirmou que sócios-torcedores não vão ter desconto, mas fez um apelo para que os tricolores comprem o pacote através das plataformas próprias do clube.
> Quem foi a grande revelação do Brasileirão? Veja os votos da redação do LANCE!
- A gente vai poder transmitir os nossos jogos pela FluTV através de uma outra plataforma. Faço um apelo ao torcedor. O Fluminense vai vender pelo seu aplicativo o pacote pay-per-view, inclusive com outros jogos do campeonato. Então é muito importante que o torcedor compre por aqui, por uma questão simples: comprando pela FluTV, o Fluminense ficará com 100% das receitas. Comprando em outras plataformas, o Flu ficará com 55%. Teremos pré-jogo, pós-jogo e aí podermos vender cotas exclusivas de patrocínios. O preço é tabelado e fechado em 129,90. Não haverá desconto para sócios porque há um acordo, já que existem outras plataformas vendendo, evitando uma concorrência desleal - disse.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Além do novo formato, o Carioca será transmitido na TV aberta pela Record. Além disso, o torneio passará em formato pay-per-view nas TVs fechadas e também será transmitido pelos próprios clubes em formatos a serem decididos pelos próprios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados