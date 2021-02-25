Mário explica transmissão do Fluminense do Carioca e diz que não haverá desconto para sócios

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O presidente Mário Bittencourt antecipou como o Fluminense fará para transmitir as partidas do Campeonato Carioca. Em entrevista no "Boteco Tricolor", programa pré-jogo na FluTV, o mandatário afirmou que sócios-torcedores não vão ter desconto, mas fez um apelo para que os tricolores comprem o pacote através das plataformas próprias do clube.

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- A gente vai poder transmitir os nossos jogos pela FluTV através de uma outra plataforma. Faço um apelo ao torcedor. O Fluminense vai vender pelo seu aplicativo o pacote pay-per-view, inclusive com outros jogos do campeonato. Então é muito importante que o torcedor compre por aqui, por uma questão simples: comprando pela FluTV, o Fluminense ficará com 100% das receitas. Comprando em outras plataformas, o Flu ficará com 55%. Teremos pré-jogo, pós-jogo e aí podermos vender cotas exclusivas de patrocínios. O preço é tabelado e fechado em 129,90. Não haverá desconto para sócios porque há um acordo, já que existem outras plataformas vendendo, evitando uma concorrência desleal - disse.

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