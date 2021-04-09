Mário explica situação de reforços e garante contratações no Fluminense antes da fase de grupos

Crédito: Reprodução/FluTV

Reforços para a Libertadores? De acordo com o presidente Mário Bittencourt, o Fluminense fará contratações antes do início da fase de grupos. No "Boteco Tricolor" especial para o sorteio, o mandatário falou sobre a situação dos jogadores em negociação neste momento. Ele admitiu que há conversas com dois zagueiros (David Braz e David Duarte).

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- As dificuldades passam primeiro pelas questões financeiras. Temos dificuldade de aquisições de direitos, não temos dinheiro para comprar, conseguimos apenas uma ou duas situações. Então buscamos jogadores que não estão sendo utilizados ou com contrato encerrando. Sessenta ou setenta por cento dos nomes especulados nos últimos dias são inventados. O que temos de concreto é uma negociação com dois zagueiros que iniciamos e estamos tentando concluir - explicou.

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Além dos defensores, Mário admitiu a vontade de contar com Willian, do Palmeiras. Entretanto, este caso é mais complicado pois o Alviverde disputa as decisões da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. A decisão sobre uma renovação ou o futuro será feita somente depois disso.

- O Willian, do Palmeiras, sempre nos interessou, mas depende de uma decisão interna. Ele tem contrato até dezembro, nada será falado até eles jogarem os últimos jogos das finais. Fizemos a proposta pelo (Matheus) Babi, o clube que detém os direitos dele (Serra Macaense) aceitou, ele também, mas o Botafogo não aceitou fazer a operação - explicou.Mário garantiu que fará contratações antes da fase de grupos. O prazo final para inscrição será até o dia 18 de abril.