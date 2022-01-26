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Mário descarta Thiago Neves no Fluminense e cita chances de contratar Thiago Silva e Marcelo

Presidente afirmou que pensava em ter o zagueiro já no ano que vem, mas a renovação com o Chelsea atrasou; meia não está nos planos...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 17:36

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 17:36

Sempre que a janela de transferência abre, os torcedores pedem que Fluminense vá atrás do zagueiro Thiago Silva e do lateral-esquerdo Marcelo. Os dois, neste momento, estão longe de retornar, mas as portas do clube estão abertas. Quem garante é o presidente Mário Bittencourt, em entrevista às crianças da "Flu Camp", projeto do clube para pessoas de cinco a 13 anos viverem a rotina de um jogador de futebol por uma semana. — Tinha interesse em trazer o Thiago Silva e o Marcelo. Achei que daria para trazer o Thiago ano que vem, mas ele renovou com o clube que está jogando (Chelsea), então com certeza não estará aqui em 2023. O Marcelo tem vontade de voltar, mas não neste momento. Conversei com o empresário dele ano passado e o 2022 dele será na Europa. Mas deixei aberto para ele, o dia que quiser voltar, o Fluminense quer abraçá-lo - afirmou Mário.
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Mário também foi questionado sobre a possibilidade de contratar Thiago Neves, de 36 anos, que está livre no mercado após rescindir com o Sport em setembro do ano passado. O presidente afirmou que o meia não está nos planos, mas deixou as portas abertas no futuro.
— Thiago Neves é um grande atleta, jogador e amigo meu. Mas infelizmente esse ano temos muitos jogadores na posição em que ele joga. Inclusive da casa. Não teria espaço, é uma pena, gosto dele. Mas torço para ele ter sucesso em outro lugar. Quem sabe um dia ele venha finalizar a carreira aqui no futuro - completou.
Crédito: ThiagoNevesestálivrenomercadoapóssairdoSport,masforadosplanosdoFluminense(Foto:NelsonPerez/Fluminense

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