Mário descarta Thiago Neves no Fluminense e cita chances de contratar Thiago Silva e Marcelo

Sempre que a janela de transferência abre, os torcedores pedem que Fluminense vá atrás do zagueiro Thiago Silva e do lateral-esquerdo Marcelo. Os dois, neste momento, estão longe de retornar, mas as portas do clube estão abertas. Quem garante é o presidente Mário Bittencourt, em entrevista às crianças da "Flu Camp", projeto do clube para pessoas de cinco a 13 anos viverem a rotina de um jogador de futebol por uma semana. — Tinha interesse em trazer o Thiago Silva e o Marcelo. Achei que daria para trazer o Thiago ano que vem, mas ele renovou com o clube que está jogando (Chelsea), então com certeza não estará aqui em 2023. O Marcelo tem vontade de voltar, mas não neste momento. Conversei com o empresário dele ano passado e o 2022 dele será na Europa. Mas deixei aberto para ele, o dia que quiser voltar, o Fluminense quer abraçá-lo - afirmou Mário.