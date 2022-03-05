Mário celebra título 'importante para a sequência' do Fluminense e diz: 'É um início de caminhada'

O Fluminense projeta uma temporada para vencer títulos e voltar a ser protagonista. O primeiro passo pode ter sido dado neste sábado. Após a goleada de 4 a 0 sobre o Resende, o Tricolor garantiu o troféu da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Após a partida, o presidente do clube, Mário Bittencourt, falou à "FluTV" sobre a sensação de ter o título para iniciar 2022. Ele exaltou o momento, mas pregou cautela.- É importante para a sequência. Essa taça coroa um bom início de ano que estamos fazendo, mas é um ano longo com quatro competições. Daqui a pouco já começamos a Copa do Brasil e o Brasileiro. Tomara que possamos fazer um grande jogo na quarta-feira contra o Olímpia para buscar a classificação no Paraguai. Comemoramos hoje e amanhã começamos a trabalhar. Depois ainda tem que buscar o título do Estadual e todos os outros - disse.