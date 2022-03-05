Mário celebra título 'importante para a sequência' do Fluminense e diz: 'É um início de caminhada'

O Fluminense projeta uma temporada para vencer títulos e voltar a ser protagonista. O primeiro passo pode ter sido dado neste sábado. Após a goleada de 4 a 0 sobre o Resende, o Tricolor garantiu o troféu da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Após a partida, o presidente do clube, Mário Bittencourt, falou à "FluTV" sobre a sensação de ter o título para iniciar 2022. Ele exaltou o momento, mas pregou cautela.- É importante para a sequência. Essa taça coroa um bom início de ano que estamos fazendo, mas é um ano longo com quatro competições. Daqui a pouco já começamos a Copa do Brasil e o Brasileiro. Tomara que possamos fazer um grande jogo na quarta-feira contra o Olímpia para buscar a classificação no Paraguai. Comemoramos hoje e amanhã começamos a trabalhar. Depois ainda tem que buscar o título do Estadual e todos os outros - disse.
O Fluminense faturou a Taça Guanabara pela 11ª vez na história e chega a 11 vitórias consecutivas na temporada. Na próxima quarta-feira, o Tricolor inicia a terceira fase da Libertadores diante do Olímpia (PAR), no Estádio Nilton Santos, às 21h30. No Estadual, o Flu ainda tem o Boavista na última rodada antes da semifinal, onde terá a vantagem do empate e ainda aguarda a definição do adversário, que será um dos quatro grandes.
- Acabei não participando do protocolo. O presidente da federação me chamou para entregar o título ao Luccas (Claro), mas fiquei entretido com a bandeira. É um momento que posso voltar para a minha juventude e infância, de arquibancada. Estar aqui, ver minha filha comemorar. É um momento importante para o torcedor, mas agora é chegar em casa e colocar a cabeça no lugar. É um início de caminhada - completou.