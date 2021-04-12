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Mário Bittencourt projeta cenário para a Libertadores: 'Tendemos a trazer os reforços de que precisamos'

Em participação no Boteco Brahma Tricolor, presidente do Fluminense expressa confiança no planejamento para 2021...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 16:57
Crédito: Mário Bittencourt em evento do Fluminense. Reprodução/FluTV
Na última sexta-feira, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, acompanhou o sorteio dos grupos da Libertadores 2021. Além de River Plate (ARG) e Independiente Santa Fe (COL), o Tricolor terá pela frente o vencedor do duelo entre Bolívar (BOL) e Junior Barranquilla (COL). Durante o programa, o dirigente ratificou que o clube ainda almeja trazer reforços, justamente para a disputa da competição Sul-Americana, após oito anos sem participação do Flu.
> Veja a classificação do Campeonato Carioca- Em breve, ao longo da semana, tendemos a trazer os reforços de que precisamos para compor o time para disputar a Libertadores. E não só a Libertadores. Temos ainda a Copa do Brasil, que é uma competição fundamental, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. Temos quatro competições a disputar. Estamos montando um bom plantel e um bom trabalho para 2021.
Ao fim de sua participação no programa, Mário lembrou a importância do apoio dos Tricolores e reforçou o discurso pela associação ao clube. O presidente, ainda, expressou sua confiança no trabalho realizado pela comissão técnica de Roger Machado no comando da equipe.
- Que estejamos juntos na Libertadores, na associação em massa do nosso torcedor, para que façamos uma grande temporada, com o trabalho de reconstrução da instituição. Vocês são fundamentais para que possamos levar o Fluminense ao lugar que ele merece: entre os grandes do futebol brasileiro, no topo do futebol brasileiro e sul-americano.
- Tenho certeza de que vamos representar bem o nosso clube. Nossa comissão técnica faz um grande trabalho com o grupo de jogadores - completou Mário.
O Fluminense vai estrear na Libertadores no próximo dia 20, às 19h (de Brasília), contra o River Plate, no Maracanã. Antes disso, o Tricolor tem confronto contra o Botafogo marcado para o próximo domingo, também no Maracanã, para decidir a classificação às semifinais do Carioca.

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