Mário Bittencourt projeta cenário para a Libertadores: 'Tendemos a trazer os reforços de que precisamos'

Crédito: Mário Bittencourt em evento do Fluminense. Reprodução/FluTV

Na última sexta-feira, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, acompanhou o sorteio dos grupos da Libertadores 2021. Além de River Plate (ARG) e Independiente Santa Fe (COL), o Tricolor terá pela frente o vencedor do duelo entre Bolívar (BOL) e Junior Barranquilla (COL). Durante o programa, o dirigente ratificou que o clube ainda almeja trazer reforços, justamente para a disputa da competição Sul-Americana, após oito anos sem participação do Flu.

> Veja a classificação do Campeonato Carioca- Em breve, ao longo da semana, tendemos a trazer os reforços de que precisamos para compor o time para disputar a Libertadores. E não só a Libertadores. Temos ainda a Copa do Brasil, que é uma competição fundamental, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. Temos quatro competições a disputar. Estamos montando um bom plantel e um bom trabalho para 2021.

Ao fim de sua participação no programa, Mário lembrou a importância do apoio dos Tricolores e reforçou o discurso pela associação ao clube. O presidente, ainda, expressou sua confiança no trabalho realizado pela comissão técnica de Roger Machado no comando da equipe.

- Que estejamos juntos na Libertadores, na associação em massa do nosso torcedor, para que façamos uma grande temporada, com o trabalho de reconstrução da instituição. Vocês são fundamentais para que possamos levar o Fluminense ao lugar que ele merece: entre os grandes do futebol brasileiro, no topo do futebol brasileiro e sul-americano.

- Tenho certeza de que vamos representar bem o nosso clube. Nossa comissão técnica faz um grande trabalho com o grupo de jogadores - completou Mário.