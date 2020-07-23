Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mário Bittencourt negocia nova redução salarial no Fluminense

Presidente do Tricolor admitiu ter aberto conversas com jogadores e com sindicato dos funcionários de clubes para uma diminuição dos vencimentos referentes ao mês de junho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 16:13

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 16:13

Crédito: Mailson Santana|Fluminense
O elenco do Fluminense pode ter uma nova redução salarial referente ao mês de junho, segundo revelou o presidente do clube Mário Bittencourt, na última quarta-feira. Em transmissão ao vivo em que conversou com o cirurgião Marcelo Ferreira, no Instagram, o mandatário admitiu ter aberto negociações com os atletas e comissão técnica, que anteriormente já haviam aceitado diminuir os vencimentos relativos aos vencimentos de março, abril e maio.
– No Fluminense, partiu dos próprios diretores, executivos de todas as áreas, a redução de 15% dos salários. Com os jogadores, conseguimos um acordo onde eles em março renunciaram a 15% e deram desconto de mais 20% para pagar na frente; em abril pagamos 50% das férias, que ficaram nesse mês pela pandemia, e vamos pagar os outros 50% mais o terço constitucional só em dezembro; e em maio eles renunciaram a 25%. Em junho seguimos em negociação sobre a renúncia de 25%. Ainda não batemos o martelo com relação ao elenco profissional – revelou Bittencourt.
No trato anterior, clube e jogadores concordaram em abrir nova negociação, caso a paralisação do futebol persistisse. O Tricolor voltou a campo no último dia 28 para a disputa do Campeonato Carioca. Além de junho, o clube deve também a folha de maio. Os valores referentes ao pagamento de direitos e imagem estão em atraso desde dezembro do ano passado.
O presidente do Flu também negocia junto ao Sindicato dos Funcionários em Clubes (Sindeclubes) uma redução salarial do quadro de funcionários, visando a manutenção de empregos.
– Tem o sindicato dos atletas e dos empregados em clubes. Vai ter uma assembleia semana que vem para a gente conseguir algum tipo de redução. Por que isso? A nossa filosofia foi a manutenção dos empregos. A gente teve duas coisas positivas: não mandarmos nenhum funcionário embora e também não tivemos, felizmente até o momento, nenhum óbito por contaminação de Covid-19, e estamos falando de um clube que tem 700 funcionários. Justamente porque a gente colocou os funcionários em quarentena, agraciou com cestas básicas, e isso nitidamente fez um efeito muito positivo no controle da pandemia na nossa comunidade do Fluminense – concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados