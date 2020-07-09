Mário Bittencourt comemora título do Fluminense e diz: 'Lutamos pelo que é certo'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense venceu o Flamengo nos pênaltis e sagrou-se campeão da Taça Rio na noite desta quarta-feira, no Maracanã. Após a partida, em entrevista à FluTV, o presidente Mário Bittencourt comemorou o título, mas ressaltou a luta do clube contra o retorno do Campeonato Carioca em meio à pandemia do novo coronavírus.

- É um sentimento de felicidade pela conquista, mas tem muita coisa errada. Lutamos pelo que é certo, pela justiça, por preservar a saúde dos funcionários e atletas. Mas fico feliz porque eles merecem muito. O treinador é um grande trabalhador. É um grupo unido, uma família. Lutamos muito. Eles foram parceiros do clube, entenderam as dificuldades durante essa pandemia. Coroa termos feito o certo, a dignidade, nos preocuparmos, antes de qualquer coisa, com a vida das pessoas. Muita gente falou que era um posicionamento com intenção política, mas nunca teve ou terá isso - disse Mário.

Durante a transmissão, o Fluminense bateu o recorde de acessos simultâneos, com mais de 3,6 milhões de pessoas assistindo à final. Mário comemorou a marca e exaltou o apoio da torcida.