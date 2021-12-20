Mário Bittencourt atualiza situações de Ricardo Goulart, Cristiano, Cano, Alan e outros no Fluminense

O Fluminense está no mercado em busca de reforços e quer fechar o elenco ainda até o fim deste ano. Em live da FluTV, o presidente Mário Bittencourt atualizou sobre a situação dos jogadores que estão - ou não - em conversas, inclusive a de Ricardo Goulart. O atacante de 32 anos atuava no Guangzhou Evergrande, da China, e está com proposta oficial do Tricolor em mãos. O clube espera uma resposta nesta terça-feira.- Fizemos uma proposta oficial com valores e tempo de contrato na quarta ou quinta passada. Ele está viajando com a família e ficou de dar uma resposta até amanhã. Venho conversando com o empresário quase todos os dias. De quinta para cá nada evoluiu, mas também não foi para trás. Esperamos que ele dê um sim ou nos envie uma contraproposta - explicou.

Mário confirmou também os acertos com Willian Bigode e Pineida, que chegam nos próximos dias ao Flu. O dirigente ainda atualizou outras situações em andamento. Veja a seguir.

- Estamos para fazer mais duas contratações e finalizar. Contratamos Pineida, Felipe Melo, Bigode deve finalizar amanhã, estamos caminhando para fechar com o Ricardo Goulart, o David Duarte chega em janeiro. Mais duas e fechamos - completou.

Veja outros casos:

David Duarte

David Duarte deve chegar em janeiro. Quando tentamos no meio do ano o Goiás queria uma quantia alta. Entendemos que fazer uma compra não era interessante. Ele caminhava para um fim de contrato. Buscamos também o Ademir, que foi para o Atlético-MG. Eles queriam vender, o Galo fez uma proposta muito alta. O David nós acompanhamos e assim que terminou a Série B fizemos um contato e o jogador assinou um pré-acordo com a gente para fechar em janeiro.

Rodinei e Cristiano

Rodinei foi pedido do Abel. Queríamos por empréstimo, mas o Flamengo tem outras propostas e pretende negociar por valores. São valores que o Fluminense não tem condição de fazer. Estamos fazendo outros investimentos, como o Cristiano, do Xeriff, fizemos uma proposta de compra. Há a possibilidade de ele chegar antes do Natal. Temos conseguido comprar um ou dois jogadores por ano. Não estamos explodindo as finanças do clube. Vai haver aumento na folha, mas é previsto pela Libertadores. A saída de alguns jogadores por término de contrato aliviou a folha.

German Cano

Temos proposta, devemos ter uma reunião definitiva amanhã para seguir ou não.

Alan

O Alan subiu comigo aqui quando eu era gerente de futebol. Temos uma relação excelente. Sempre que nos falamos ele manifestou o desejo de um dia voltar. Isso continua, mas não é verdade que ele está livre. Um dia ficando livre lá, ele tem interesse em retornar e temos interesse que ele venha. Ele não está livre. Nosso diretor executivo chegou a bater um papo com ele, mas no momento não há nada.Elkeson

Não tem nada de Elkeson.

Contrata Ricardo Goulart e Cano?

Estamos avaliando com a comissão técnica, mas eu diria que neste momento é um ou outro. Mas estamos tentando buscar um aporte maior do master para 2022. Se conseguirmos pode ser que sejam os dois.

Patrick

Nada com Patrick. O Abel colocou em uma lista de opções, mas não tem. Nem ele nem Moisés.

Jogadores em fim de contrato

Egídio, Hudson não segue. Estamos avaliando outras posições. Outros que tem contrato também podem sair porque pode haver procura de outro lugar ou a comissão não vai aproveitar.

Marcelo

O Marcelo não tem interesse em voltar antes do fim do contrato. Em nenhum momento ele disse que voltaria em 2022. Por enquanto é para um futuro de médio prazo. O Rafinha está sendo acompanhado pela nossa equipe. Tem muita qualidade, mas não tem nada de negociação.

Marlon

O Marlon é um jogador que o Abel gosta. O Pineira é polivalente, joga nas duas. Ainda faltam algumas reuniões com a comissão técnica para definir chegadas e saídas.