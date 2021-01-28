Mário admite proposta recusada pelo Fluminense por Kayky e revela que City fará oferta

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A chamada "Geração dos Sonhos", time Sub-17 do Fluminense, já está no radar de clubes da Europa. Nesta semana, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, enviou uma proposta oficial pelo atacante Kayky. Em entrevista ao "Redação SporTV" nesta quinta-feira, o presidente Mário Bittencourt afirmou que os primeiros valores ainda não agradaram, mas revelou que o Manchester City comunicou ao Flu que chegará com uma oferta. O grupo que gere o time inglês, o City Football Group, de Abu Dhabi, também está de olho no volante Metinho.

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– Fizemos o primeiro contrato deles aos 16 anos em 2020, portanto, de três anos, terminando em 2022. Se não renovarmos, a última janela de 2022 chega no caso do Marcos Paulo. Já propusemos outra renovação para ambos. Chegou uma proposta da Rússia (na verdade, da Ucrânia) para o Kayky. Mas o Manchester City já nos comunicou que vai enviar proposta também. Queríamos renovar por mais três anos, não posso fazer por mais, e eles (Kayky e Metinho) vão integrar o profissional/Sub-23 a partir de fevereiro ou março – disse Mário, que ainda completou:

– O Shakhtar ofereceu 5 milhões de euros por 70% do Kayky. O Fluminense ficaria com 30% e mais bônus de 15 milhões de euros. Desses, 10 milhões de euros são bastante atingíveis, por performance do atleta. É o mesmo clube que comprou o Tete, do Grêmio - explicou.

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Caso haja uma negociação, os dois só poderiam sair do Brasil quando completassem 18 anos. Ambos vão ser integrados ao time profissional para ganhar mais visibilidade, rodagem e valorizar o talento.