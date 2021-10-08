Marinho valoriza apoio da torcida do Santos e fala como um dos líderes do elenco

O Santos empatou em 1 a 1 com o São Paulo nesta quinta-feira (7), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular da equipe, o atacante Marinho jogou longe do gol e não teve nenhuma grande chance de balançar as redes. Após o término do confronto, o atacante falou com o Première sobre o desempenho do Peixe e valorizou o apoio da torcida no CT Rei Pelé antes da viagem para São Paulo.- Sabíamos que seria um jogo difícil. Viemos para vencer, temos que somar pontos nessa fase do campeonato. A torcida nos incentivou, apoiou, e o que podemos fazer é mostrar que estamos juntos com a torcida. Vamos precisar deles - disse o jogador.Marinho terminou a partida como capitão do Santos. No final, o jogador aproveitou a oportunidade para esclarecer sobre as entrevistas pós jogo. Segundo ele, a escolha do entrevistado é feita internamente pelo clube, não são os jogadores que se omitem dos microfones.