Marinho tem lesão na coxa e deve desfalcar o Santos em decisão

O atacante Marinho teve uma lesão de grau 1 constatada na coxa esquerda em exames realizados nesta sexta-feira. O camisa 11 fará um tratamento intensivo e será reavaliado pelo Departamento Médico diariamente. O jogador deve desfalcar o Peixe na partida de domingo, contra o São Bento, na Vila Belmiro, que vale a permanência na Série A-1 do Campeonato Paulista.Marinho foi substituído no final do primeiro tempo da partida entre Santos e Palmeiras, no Allianz Parque, após sentir um desconforto muscular na região anterior da coxa esquerda. Ele deu assistência em um dos gols do Peixe e é peça importante no ataque santista.

O duelo de domingo definirá quem será rebaixado no Paulistão. O Santos soma um ponto a mais que o adversário e jogará pelo empate para permanecer na elite do futebol paulista. Já na terça-feira o confronto será contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores. O Peixe precisa vencer para igualar a equipe argentina no número de pontos e seguir sonhando com a classificação para a próxima fase da competição.Outra dúvida para o confronto do domingo é o volante Alison, que segue em tratamento de um desconforto na perna. Sob o comando de Marcelo Fernandes, o Santos quer força máxima para o duelo contra o São Bento. Ângelo e Renier são opções para o auxiliar técnico pelo lado direito.