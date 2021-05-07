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futebol

Marinho tem lesão na coxa e deve desfalcar o Santos em decisão

Exame apontou lesão de grau 1 na coxa do atacante e ele será avaliado diariamente. Alison também segue como dúvida para o confronto de domingo diante do São Bento...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 15:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 15:09
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
O atacante Marinho teve uma lesão de grau 1 constatada na coxa esquerda em exames realizados nesta sexta-feira. O camisa 11 fará um tratamento intensivo e será reavaliado pelo Departamento Médico diariamente. O jogador deve desfalcar o Peixe na partida de domingo, contra o São Bento, na Vila Belmiro, que vale a permanência na Série A-1 do Campeonato Paulista.Marinho foi substituído no final do primeiro tempo da partida entre Santos e Palmeiras, no Allianz Parque, após sentir um desconforto muscular na região anterior da coxa esquerda. Ele deu assistência em um dos gols do Peixe e é peça importante no ataque santista.
O duelo de domingo definirá quem será rebaixado no Paulistão. O Santos soma um ponto a mais que o adversário e jogará pelo empate para permanecer na elite do futebol paulista. Já na terça-feira o confronto será contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores. O Peixe precisa vencer para igualar a equipe argentina no número de pontos e seguir sonhando com a classificação para a próxima fase da competição.Outra dúvida para o confronto do domingo é o volante Alison, que segue em tratamento de um desconforto na perna. Sob o comando de Marcelo Fernandes, o Santos quer força máxima para o duelo contra o São Bento. Ângelo e Renier são opções para o auxiliar técnico pelo lado direito.

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