Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marinho será desfalque no Santos contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores

Atacante trabalha para voltar ao time na estreia no Brasileirão diante do Bahia no sábado, fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 14:34

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 14:34

Crédito: Ivan Storti/Santos
O atacante Marinho está fora do duelo contra o Barcelona-EQU, nesta quarta-feira, às 21h, em Guayaquil, pela última rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América. O camisa 11 do Peixe ainda não está 100% recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, que já o tirou dos últimos jogos. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.Fora do jogo decisivo, o jogador irá trabalhar durante a semana para ficar à disposição para os jogos contra Bahia, na estreia no Brasileiro, no dia 29, e contra o Cianorte, na Copa do Brasil, no próximo dia 1º. Desde a lesão contra o Palmeiras, ainda pelo Campeonato Paulista, o jogador perdeu três jogos seguidos.
Além do seu principal destaque, o Alvinegro Praiano também não conta com Jean Mota e Alison, suspensos. O técnico Fernando Diniz, que voltará a comandar o time após a suspensão cumprida contra o The Strongest, pode utilizar Kevin Malthus e Vinicius Balieiro em seus lugares. O meia Lucas Loureço, o volante Ivonei e o atacante Marcos Leonardo, caso pense em um time mais ofensivo, também são opções.O Santos precisa vencer o Barcelona se quiser avançar de fase. Além disso, terá de torcer para o Boca Juniors não ganhar do The Strongest, em casa. A vaga na Sul-Americana também está em jogo. Em caso de derrota para o Barcelona, empate ou vitória do The Strongest contra o Boca elimina o Santos de ambas competições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados