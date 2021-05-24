Marinho será desfalque no Santos contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores

O atacante Marinho está fora do duelo contra o Barcelona-EQU, nesta quarta-feira, às 21h, em Guayaquil, pela última rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América. O camisa 11 do Peixe ainda não está 100% recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, que já o tirou dos últimos jogos. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.Fora do jogo decisivo, o jogador irá trabalhar durante a semana para ficar à disposição para os jogos contra Bahia, na estreia no Brasileiro, no dia 29, e contra o Cianorte, na Copa do Brasil, no próximo dia 1º. Desde a lesão contra o Palmeiras, ainda pelo Campeonato Paulista, o jogador perdeu três jogos seguidos.