Marinho sente dores na coxa e será reavaliado no Santos

Crédito: Ivan Storti/ Santos FC

Após deixar o campo com dores no adutor esquerdo na vitória por 3 a 2, sobre o Goiás, na noite deste domingo, pelo Brasileirão, Marinho será reavaliado nesta segunda-feira. O jogador sentiu o desgaste da sequência de jogos e viagens.

Kaio Jorge, que também saiu no meio da partida, não preocupa. Apenas sentiu cansaço e não aguentou ficar até o final. Vale lembrar que Diego Pituca, Alison, Jobson, Kaio Jorge e Lucas Braga seguem pendurados para o clássico contra o Corinthians, na quarta-feira, na Neo Química Arena, e que o técnico Cuca não estará à frente do time.