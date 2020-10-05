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futebol

Marinho sente dores na coxa e será reavaliado no Santos

Atacante foi substituído na vitória sobre o Goiás, por 3 a 2, na noite deste domingo, por dores no adutor esquerdo e será reavaliado nesta segunda pelo departamento médico...

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 22:37

LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 22:37
Crédito: Ivan Storti/ Santos FC
Após deixar o campo com dores no adutor esquerdo na vitória por 3 a 2, sobre o Goiás, na noite deste domingo, pelo Brasileirão, Marinho será reavaliado nesta segunda-feira. O jogador sentiu o desgaste da sequência de jogos e viagens.
Kaio Jorge, que também saiu no meio da partida, não preocupa. Apenas sentiu cansaço e não aguentou ficar até o final. Vale lembrar que Diego Pituca, Alison, Jobson, Kaio Jorge e Lucas Braga seguem pendurados para o clássico contra o Corinthians, na quarta-feira, na Neo Química Arena, e que o técnico Cuca não estará à frente do time.
O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo e Cuquinha estará comandando o time no gramado. Sánchez e Raniel são ausências certas para a partida. O meia rompeu o ligamento do joelho esquerdo, enquanto o Raniel apresentou trombose na perna esquerda.

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