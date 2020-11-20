Marinho se pronuncia sobre morte de negro no Carrefour: 'Quando vai ter punição severa?'

O atacante Marinho, do Santos, fez um desabafo nas suas redes sociais ao comentar sobre o Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20). Em tom crítico, o camisa onze do Peixe citou a morte de um cliente negro no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, ocorrida na noite da última quinta-feira.
- Dia da Consciência Negra. Talvez eu fico pensando que só existe no calendário, e pra postar foto dizendo que Vidas Negras importam. Na prática sabemos que é tudo ao contrário, notícia absurda que temos da morte do seu João Alberto ontem no estacionamento do Carrefour em Porto Alegre. Aí eu pergunto: quando vai ter punição severa, os bandidos vão ser presos? Ou vão pagar fiança e ser solto pra cometer outro crime? Reflexo de uma sociedade preconceituosa pra c..... Lamentável - escreveu o jogador santista.
Essa não é a primeira vez que o jogador desabafa contra o racismo. Em julho, durante a transmissão de Santos e Ponte Preta, na rádio "Energia 97", pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o comentarista Fabio Benedetti, conhecido como Chef Benedetti, fez um comentário racista sobre o jogador.Na ocasião. o jogador também usou o seu Instagram para desabafar sobre a situação. Chorando, o atacante do Peixe comentou sobre o infeliz comentário e deu sua opinião sobre o ocorrido.