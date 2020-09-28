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futebol

Marinho se isola na ponta do ranking de assistências no Brasileirão 2020

Atacante do Santos vem sendo um dos destaques do campeonato...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:39

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 16:39
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos continua a sua saga de empates na temporada. Contra o Fortaleza, nesse domingo, o Peixe ficou na igualdade - 1 a 1 - pela 5ª vez em apenas 12 jogos nesse Brasileirão. São 10 em 29 partidas em 2020. Quatro nos últimos cinco confrontos. E não é por falta de qualidade ofensiva.
Dono do 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro até o momento, com 15 bolas na rede, o Alvinegro tem também o maior garçom da competição: Marinho. O atacante, que é também o vice-artilheiro da disputa, com 7 gols, ficando atrás apenas de Thiago Galhardo, do Internacional, deu nesse fim de semana o seu 4º passe para gol, fazendo o cruzamento para Madson marcar.
O santista agora lidera sozinho o ranking de assistências do Brasileiro, segundo dados do Sofascore. Confira a lista:
JOGADORES COM MAIS ASSISTÊNCIAS NO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore
1º - Marinho - Santos - 4 assistências2º - Alisson - Grêmio - 3 assistênciasThiago Galhardo - Internacional - 3 assistênciasFernando Sobral - Ceará - 3 assistências

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