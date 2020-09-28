Marinho se isola na ponta do ranking de assistências no Brasileirão 2020

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos continua a sua saga de empates na temporada. Contra o Fortaleza, nesse domingo, o Peixe ficou na igualdade - 1 a 1 - pela 5ª vez em apenas 12 jogos nesse Brasileirão. São 10 em 29 partidas em 2020. Quatro nos últimos cinco confrontos. E não é por falta de qualidade ofensiva.

Dono do 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro até o momento, com 15 bolas na rede, o Alvinegro tem também o maior garçom da competição: Marinho. O atacante, que é também o vice-artilheiro da disputa, com 7 gols, ficando atrás apenas de Thiago Galhardo, do Internacional, deu nesse fim de semana o seu 4º passe para gol, fazendo o cruzamento para Madson marcar.

O santista agora lidera sozinho o ranking de assistências do Brasileiro, segundo dados do Sofascore. Confira a lista:

JOGADORES COM MAIS ASSISTÊNCIAS NO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore