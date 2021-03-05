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futebol

Marinho se apresenta pós-Covid. Kaio Jorge e Laércio fazem transição

Destaque do Peixe na temporada passada, Marinho deve voltar ao time no dia 9 no primeiro jogo contra o Deportivo Lara. Os outros dois só devem voltar no dia 16...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 17:56
Crédito: Ivan Storti / Santos
A sexta-feira foi de boas notícias no CT Rei Pelé. O atacante Marinho se reapresentou depois de cumprir o isolamento social, passou por uma avaliação com Dr. Fábio Novi e, na sequência, foi encaminhado para a realização de exames cardiológicos, seguindo o protocolo pós-Covid.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO atacante, destaque do Santos na temporada passada, inicia o trabalho de recondicionamento físico neste sábado e deve ficar à disposição para o primeiro jogo da Copa Libertadores, contra o Deportivo Lara, terça-feira, na Vila Belmiro, em Santos.
Outro que está próximo do retorno é Kaio Jorge. O atacante iniciou nesta sexta o processo de transição no gramado após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda, mas ele não deve participar do primeiro jogo contra o Deportivo Lara. A ideia é que ele volte no segundo confronto, na Venezuela, dia 16.Laércio também já está em transição após sofrer uma fissura na região proximal da fíbula esquerda e uma lesão ligamentar de tornozelo esquerdo e, assim como Kaio Jorge, só deve ficar à disposição para o jogo de volta da Copa Libertadores.
Ainda sem os três jogadores, mas já com a volta dos atletas que estavam em recesso, o Santos visita o São Paulo, neste sábado. O clássico, válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, será no Morumbi, às 19h.

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