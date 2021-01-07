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Marinho reclama de pênalti sofrido: 'Fui tocado dentro da área'

Atacante foi derrubado na área na metade do segundo tempo mas o juiz não marcou e o VAR ignorou o lance. Gol fora de casa é importante na Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 22:04

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 22:04

Crédito: Marinho foi eleito o craque do jogo pela torcida (FotoCrédito: Ivan Storti/Santos FC
O empate sem gols entre Santos e Boca Juniors nesta quarta-feira teve um lance polêmico no segundo tempo na Argentina. Os santistas pediram um pênalti de Izquierdoz em Marinho, não marcado pelo árbitro Roberto Tobar, que nem foi chamado pelo VAR.Na saída do gramado, o atacante santista reclamou do lance.- Eu fui tocado dentro da área, mas não sei porquê ele não foi olhar a câmera. Tranquilo, o importante é que conseguimos o resultado. Queríamos a vitória, sabemos que jogar contra o Boca é difícil, mas o empate é um bom resultado - falou o atacante, que complementou:- O importante é não perder. A gente queria a vitória, mas iremos fazer uma grande partida lá também. Agora é jogar dentro de casa, mas é um jogo difícil também. Independente de ser em La Bombonera ou Vila. É um jogo grande, com duas equipes grandes.Santos e Boca Juniors voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. Quem vencer fica com a vaga na decisão da Copa Libertadores. Empate com gols é dos argentinos. Empate em 0 a 0 levará a decisão para os pênaltis.

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