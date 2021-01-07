Marinho reclama de pênalti sofrido: 'Fui tocado dentro da área'

O empate sem gols entre Santos e Boca Juniors nesta quarta-feira teve um lance polêmico no segundo tempo na Argentina. Os santistas pediram um pênalti de Izquierdoz em Marinho, não marcado pelo árbitro Roberto Tobar, que nem foi chamado pelo VAR.Na saída do gramado, o atacante santista reclamou do lance.- Eu fui tocado dentro da área, mas não sei porquê ele não foi olhar a câmera. Tranquilo, o importante é que conseguimos o resultado. Queríamos a vitória, sabemos que jogar contra o Boca é difícil, mas o empate é um bom resultado - falou o atacante, que complementou:- O importante é não perder. A gente queria a vitória, mas iremos fazer uma grande partida lá também. Agora é jogar dentro de casa, mas é um jogo difícil também. Independente de ser em La Bombonera ou Vila. É um jogo grande, com duas equipes grandes.Santos e Boca Juniors voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. Quem vencer fica com a vaga na decisão da Copa Libertadores. Empate com gols é dos argentinos. Empate em 0 a 0 levará a decisão para os pênaltis.