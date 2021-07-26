Marinho recebe amarelo e está fora do jogo do Santos contra a Chapecoense

O atacante Marinho vai desfalcar o Santos na partida do próximo domingo, diante da Chapecoense, em Chapecó, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-GO e terá de cumprir suspensão automática.

Sem o atacante, o mais cotado para a vaga é Lucas Braga. O jogador atua mais pelo lado esquerdo, mas o técnico Fernando Diniz já atuou com o jogador pela esquerda e Marcos Guilherme pela direita. Outras opções são Raniel e o garoto Ângelo.Marinho tem 12 jogos e quatro gols e seis cartões amarelos pelo Santos no Campeonato Brasileiro. Essa é a segunda suspensão do jogador por cartões na competição. Ele já desfalcou o Peixe no empate em 0 a 0 com o Sport.