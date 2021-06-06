Marinho perde pênalti, mas se recupera e Santos vence o Ceará

Crédito: Divulgação/ SantosFC

O Santos venceu o Ceará por 3 a 1 neste sábado, na Vila Belmiro, e conquistou os três primeiros pontos no Brasileirão 2021. O jogo foi bastante complicado, principalmente depois que Marinho perdeu um pênalti aos 7 minutos do primeiro tempo.Quis o destino, no entanto, que o próprio Marinho fosse de vilão a herói do jogo no segundo tempo. O camisa 11 aproveitou vacilo de Messias, que já havia cometido o pênalti no primeiro tempo, para fazer o segundo gol na e desafogar o Santos. Kaio Jorge, de cabeça, completou o placar.O primeiro gol do time foi de Jean Mota - e um golaço - , aos 11 minutos do primeiro tempo. Vina, aproveitando pênalti anotado com o auxílio do VAR, empatou nos acréscimos do primeiro tempo.

O lado positivo do jogo ficou justamente pela boa participação de Jean Mota, um dos jogadores constantemente criticados pela torcida alvinegra. Além dele, vale destacar a boa presença de Marcos Guilherme, titular pela primeira vez.

Do outro lado da balança, nenhuma novidade. Pará, Luiz Felipe, Alison e Felipe Jonatan, como de costume, estiveram abaixo do nível esperado e por pouco não impediram a primeira vitória santista na competição

O Santos volta ao gramado da Vila na próxima terça-feira (8) para encarar o Cianorte, em jogo de volta válido pela 3ª da Copa do Brasil. O Peixe avança às oitavas de final mesmo se perder por um gol de diferença, já que venceu o primeiro duelo por 1 a 0.

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Pelo Campeonato Brasileiro, o compromisso da terceira rodada será no sábado (12), novamente na Vila mais famosa do mundo, diante do Juventude, um dos caçulas da atual edição da Série A nacional, às 19 horas.

FICHA TÉCNICASANTOS 3 X 1 CEARÁEstádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)Horário: 21hÁrbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Cartões amarelos: Pará, Alison, Luan Peres, Fernando Diniz (Santos), Gabriel Lacerda (Ceará)GOLS: Jean Mota (Santos), aos 18, Vina (Ceará), aos 51 minutos do 1º tempo; Marinho (Santos), aos 18, e Kaio Jorge (Santos), aos 26 minutos do 2º tempo

SANTOS: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota (Danilo Boza) e Gabriel Pirani (Ângelo); Marinho (Madson), Kaio Jorge (Kevin Malthus) e Marcos Guilherme (Marcos Leonardo) . Técnico: Fernando Diniz.