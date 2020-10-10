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Marinho não treina novamente e pode desfalcar Santos contra o Grêmio

Lucas Veríssimo participou da atividade realizada neste sábado (10), mas ainda é dúvida...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 17:15

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 17:15

Crédito: Ivan Storti/Santos
Marinho não foi a campo na atividade comandada pelo técnico Cuca neste sábado (10). O jogador é dúvida para o duelo diante do Grêmio, neste domingo (11), pela 15a rodada do Brasileirão.
O atacante sente dores musculares na perna esquerda e já ficou de fora do empate em 1 a 1 contra o Corinthians, nesta quarta-feira (07), pela 14a rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Na atividade de sexta-feira (09), o jogador chegou a participar de um período no campo, sendo outro na parte interna do Centro de Treinamentos.
Por sua vez, o zagueiro Lucas Veríssimo treinou na atividade deste sábado (10), mas ainda é duvida. O defensor se recupera de um edema na panturrilha.

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