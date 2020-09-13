Marinho mostra que seus 'mini misseis' não são aleatórios

Crédito: Divulgação/Santos

Marinho tem um talento para gerar memes do mesmo tamanho que tem para criar gols. Logo em seu primeiro tento pelo Santos, em julho do ano passado, contra o Botafogo, o atacante batizou seu chute de 'mini míssil aleatório'. O nome pegou, e praticamente toda finalização do jogador é tratada assim. A verdade, porém, é que as conclusões do camisa 11 não tem nada de aleatórias.

Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com sete gols em apenas 10 jogos, Marinho é quem mais vezes marcou de fora da área até agora. Três bolas na rede saíram em batidas de média ou longa distância, assim como a deste sábado, quando decretou o empate em 2 a 2 com o São Paulo, na Vila Belmiro.

Essa foi a segunda vez que o goleador marcou em uma cobrança de falta nesse Brasileirão. Contra o Vasco, em outra igualdade em 2 a 2 na casa santista, o atacante já havia guardado desta maneira. Marinho é o único jogador com mais de um gol de falta na competição até o momento.

Apesar da passagem discreta pelo Grêmio antes de chegar ao Peixe, essa está longe de ser a primeira grande temporada artilheira do canhotinho. Em 2016, pelo Vitória, Marinho foi artilheiro da Copa do Brasil, com seis tentos, e o 5º do Brasileiro, com 12, apenas dois a menos que Fred, William Pottker e Diego Souza, artilheiros da disputa. Fechou a temporada com 21 em 43 jogos.