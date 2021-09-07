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futebol

Marinho, Luiz Felipe e Madson devem reforçar o Santos contra o Bahia

Jogadores treinaram normalmente nesta terça-feira e devem ficar à disposição do Santos na partida de abertura do returno do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 18:00
Crédito: Marinho deve ficar à disposição do Santos para o jogo contra o Bahia (Ivan Storti/Santos
O Santos contou com importantes reforços no treino desta terça-feira (7), no CT Rei Pelé. Os atletas Marinho, Luiz Felipe e Madson participaram normalmente do treino e devem estar à disposição do provável técnico Fábio Carille no confronto contra o Bahia no próximo sábado, na Vila Belmiro.
Luiz Felipe ficou fora por duas semanas em razão de um edema na coxa. Já o lateral-direito Madson apresentou desconfortos articulares e não participou da derrota para o Cuiabá e foi substituído pelo veterano Pará.O caso mais complicado foi do atacante Marinho. O Rei da América perdeu mais de um mês se recuperando do hematoma na coxa esquerda. O camisa 11 ficou de fora dos jogos contra Juazeirense, Chapecoense, Corinthians, Libertad, Fortaleza, Internacional, Flamengo e Cuiabá.
Além da presença dos contundidos, os reforços Léo Baptistão, Jandrei e Augusto, que já estão sendo relacionados para os jogos, Diego Tardelli, aprimorando a forma física, além de Emiliano Velázquez, que aguarda regularização, devem marcar presença no sábado.

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