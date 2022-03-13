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Marinho lembra do pai após estreia pelo Flamengo no Maracanã: 'Esse lugar sempre será o meu preferido'

Atacante entrou na etapa final da partida contra o Bangu, no sábado, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 18:43

Publicado em 13 de Março de 2022 às 18:43

A noite de sábado foi especial para o Flamengo. A goleada por 6 a 0 marcou o retorno do clube ao Maracanã, que teve como protagonista a festa da Nação nas arquibancadas. Foram mais de 63 mil rubro-negros, que voltou a receber uma partida após três meses. Em campo, o atacante Marinho fez sua primeira partida no estádio pelo Flamengo, e lembrou de Seu Zé, seu pai e flamenguista.Esse dia com certeza vai ta sempre marcado na minha vida. Seu José, hoje o estádio estava lotado e com certeza algo indescritível, impossível explicar em viver isso, tenho certeza que toda vez que imaginei nesse estádio, era surreal está jogando nele, hoje tenho esse privilégio em vestir o manto e sentir o quanto essa torcida é incrível - escreveu Marinho, seguindo:
- Só gratidão a ti senhor, por me colocar aqui, nada é por acaso! Seguir firme, melhorar a cada dia, e com a certeza que esse lugar sempre será o meu preferido, muitas coisas para evoluir, mais sei o que me trouxe até aqui, então é seguir firme! Acreditando sempre no melhor. E vamo que vamo. Isso é Flamengo. Que dia, que noite, que atmosfera.
Crédito: MarinhoemaçãocontraoBangu,noMaracanã,nestesábado(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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