Marinho lembra do pai após estreia pelo Flamengo no Maracanã: 'Esse lugar sempre será o meu preferido'

A noite de sábado foi especial para o Flamengo. A goleada por 6 a 0 marcou o retorno do clube ao Maracanã, que teve como protagonista a festa da Nação nas arquibancadas. Foram mais de 63 mil rubro-negros, que voltou a receber uma partida após três meses. Em campo, o atacante Marinho fez sua primeira partida no estádio pelo Flamengo, e lembrou de Seu Zé, seu pai e flamenguista.Esse dia com certeza vai ta sempre marcado na minha vida. Seu José, hoje o estádio estava lotado e com certeza algo indescritível, impossível explicar em viver isso, tenho certeza que toda vez que imaginei nesse estádio, era surreal está jogando nele, hoje tenho esse privilégio em vestir o manto e sentir o quanto essa torcida é incrível - escreveu Marinho, seguindo: