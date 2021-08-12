Marinho fica fora de mais de 30% dos jogos do Santos desde sua estreia

Com um hematoma interno na coxa esquerda, o atacante Marinho vai desfalcar o Santos contra o Libertad nesta quinta-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.A ausência do atacante, especialmente neste ano, não é uma novidade no Santos. Na temporada 2021, Marinho ficou fora de 16 dos 43 jogos realizados pelo Peixe. Além de suspensões por cartões amarelos, ele teve Covid e ficou fora da equipe por dois períodos devido problemas musculares.Desde a sua chegada, Marinho ficou fora de 30,9% dos jogos do Santos. O camisa 11 participou apenas de 97 jogos dos 142 desde sua estreia, em junho de 2019. Em média, a cada três partidas, o jogador fica de fora em uma.Em 2019, ano em que chegou ao clube, Marinho teve o maior percentual de participação em jogos. Ele disputou 29 dos 33 jogos da equipe na temporada após a sua chegada.