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futebol

Marinho fica fora de mais de 30% dos jogos do Santos desde sua estreia

No departamento médico, atacante está fora do duelo de amanhã contra o Libertad...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 21:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 21:49
Crédito: Divulgação/Santos
Com um hematoma interno na coxa esquerda, o atacante Marinho vai desfalcar o Santos contra o Libertad nesta quinta-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.A ausência do atacante, especialmente neste ano, não é uma novidade no Santos. Na temporada 2021, Marinho ficou fora de 16 dos 43 jogos realizados pelo Peixe. Além de suspensões por cartões amarelos, ele teve Covid e ficou fora da equipe por dois períodos devido problemas musculares.Desde a sua chegada, Marinho ficou fora de 30,9% dos jogos do Santos. O camisa 11 participou apenas de 97 jogos dos 142 desde sua estreia, em junho de 2019. Em média, a cada três partidas, o jogador fica de fora em uma.Em 2019, ano em que chegou ao clube, Marinho teve o maior percentual de participação em jogos. Ele disputou 29 dos 33 jogos da equipe na temporada após a sua chegada.
Em 2020, Marinho sofreu uma lesão no tornozelo no primeiro jogo da temporada e só voltou aos gramados no reinício das competições, após a paralisação pela pandemia do coronavírus. Ele terminou a temporada com 43 partidas disputadas dos 66 jogos feitos pelo clube.
2019
Jogos do Santos após a estreia de Marinho: 33Jogos do atacante: 29
2020
Jogos do Santos: 66Jogos de Marinho: 43
2021
Jogos do Santos: 43Jogos de Marinho: 27

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