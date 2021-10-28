Marinho faz discurso forte após vitória contra o Fluminense

O Peixe venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro. Com o triunfo, o Santos subiu na tabela e deixou o Z4 do Campeonato Brasileiro.Após o partida, Marinho comentou sobre o jogo. O atleta falou sobre o momento do Santos e sobre suas recentes atuações."Às vezes a gente tenta assimilar. Sou um cara que me cobro muito, não venho bem, estou há vários jogos sem marcar. Posso ficar até o fim do ano, desde que a equipe vença. Nosso torcedor veio e nos apoiou até o fim. Temos que agradecer", disse o jogador ao canal Première.O camisa 11 santista aproveitou a oportunidade também para falar sobre críticas que vem recebendo nesta temporada. Marinho não marca com a camisa alvinegra desde 10 de julho, contra o Palmeiras.
"O time de 2020 não existe mais. Muita gente falou que o futebol do Marinho acabou, mas foi junto com o time de 2020. Venho trabalhando, me dedicando. Às vezes na técnica não vai, mas vai na raça, na vontade", finalizou o jogador, que foi o capitão do Peixe no duelo contra o time carioca.