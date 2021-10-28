Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marinho faz discurso forte após vitória contra o Fluminense

Atacante admite não viver bom momento, mas coloca vitória do Santos na frente de tudo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 21:48

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 21:48

Crédito: Twitter do Santos
O Peixe venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro. Com o triunfo, o Santos subiu na tabela e deixou o Z4 do Campeonato Brasileiro.Após o partida, Marinho comentou sobre o jogo. O atleta falou sobre o momento do Santos e sobre suas recentes atuações."Às vezes a gente tenta assimilar. Sou um cara que me cobro muito, não venho bem, estou há vários jogos sem marcar. Posso ficar até o fim do ano, desde que a equipe vença. Nosso torcedor veio e nos apoiou até o fim. Temos que agradecer", disse o jogador ao canal Première.O camisa 11 santista aproveitou a oportunidade também para falar sobre críticas que vem recebendo nesta temporada. Marinho não marca com a camisa alvinegra desde 10 de julho, contra o Palmeiras.
"O time de 2020 não existe mais. Muita gente falou que o futebol do Marinho acabou, mas foi junto com o time de 2020. Venho trabalhando, me dedicando. Às vezes na técnica não vai, mas vai na raça, na vontade", finalizou o jogador, que foi o capitão do Peixe no duelo contra o time carioca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados