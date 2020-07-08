Marinho fala sobre recuperação de lesão, ansiedade para voltar a jogar e parceria ofensiva no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Se tem um jogador do Santos que está ansioso para que a bola volte a rolar no futebol brasileiro, é Marinho. Por mais que todos os atletas do Peixe estejam a mais de 100 dias sem jogar, o atacante pode acrescentar o dobro de tempo nessa conta.

Isso porque Marinho sofreu uma entrose no tornozelo esquerdo logo na primeira partida do ano, no empate em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Paulistão, na Vila Belmiro, no longínquo dia 23 de janeiro, e estava em fase final de recuperação da lesão quanto as atividades foram suspensas, por conta da pandemia do novo coronavírus.