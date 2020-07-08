Marinho fala sobre recuperação de lesão, ansiedade para voltar a jogar e parceria ofensiva no Santos

Se tem um jogador do Santos que está ansioso para que a bola volte a rolar no futebol brasileiro, é Marinho. Por mais que todos os atletas do Peixe estejam a mais de 100 dias sem jogar, o atacante pode acrescentar o dobro de tempo nessa conta.
Isso porque Marinho sofreu uma entrose no tornozelo esquerdo logo na primeira partida do ano, no empate em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Paulistão, na Vila Belmiro, no longínquo dia 23 de janeiro, e estava em fase final de recuperação da lesão quanto as atividades foram suspensas, por conta da pandemia do novo coronavírus.
– Tive uma infelicidade muito grande de quebrar o pé logo no primeiro jogo do ano. E justamente quando estava próximo de voltar, aconteceu a parada (pandemia). Mas já saí do clube em março praticamente recuperado, então reinei bastante em casa para a aprimorar a parte física e não sentir tanta diferença neste retorno aos treinos – disse o camisa 11 ao site oficial do Peixe.