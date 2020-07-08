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Marinho fala sobre recuperação de lesão, ansiedade para voltar a jogar e parceria ofensiva no Santos

Um dos principais nomes do elenco, atacante ficou de fora de 11 dos 12 jogos do Peixe no ano por conta de uma entrose no tornozelo...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 22:13

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 22:13

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Se tem um jogador do Santos que está ansioso para que a bola volte a rolar no futebol brasileiro, é Marinho. Por mais que todos os atletas do Peixe estejam a mais de 100 dias sem jogar, o atacante pode acrescentar o dobro de tempo nessa conta.
Isso porque Marinho sofreu uma entrose no tornozelo esquerdo logo na primeira partida do ano, no empate em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Paulistão, na Vila Belmiro, no longínquo dia 23 de janeiro, e estava em fase final de recuperação da lesão quanto as atividades foram suspensas, por conta da pandemia do novo coronavírus.
– Tive uma infelicidade muito grande de quebrar o pé logo no primeiro jogo do ano. E justamente quando estava próximo de voltar, aconteceu a parada (pandemia). Mas já saí do clube em março praticamente recuperado, então reinei bastante em casa para a aprimorar a parte física e não sentir tanta diferença neste retorno aos treinos – disse o camisa 11 ao site oficial do Peixe.

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