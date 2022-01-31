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futebol

Marinho está regularizado para estrear pelo Flamengo

Marinho está regularizado para estrear pelo Flamengo já nesta quarta-feira, às 19h15, contra o Boavista; partida é válida pelo Campeonato Carioca...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 13:33

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 13:33
Após a apresentação nesta segunda-feira, Marinho teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, o atacante está regularizado e pode estrear pelo Flamengo no próximo compromisso do time no Campeonato Carioca.> Formação com três zagueiros deve ser utilizada por Paulo Sousa até o Fla-FluMarinho apareceu no BID às 15h17 desta tarde. Posteriormente, às 16h10, o nome do atacante também apareceu no BIRA (Boletim Informativo de Registros de Atletas) da Ferj. Assim, as normas para que ele pudesse estrear com o Manto já foram cumpridas.

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