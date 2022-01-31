Marinho está regularizado para estrear pelo Flamengo

Após a apresentação nesta segunda-feira, Marinho teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, o atacante está regularizado e pode estrear pelo Flamengo no próximo compromisso do time no Campeonato Carioca.> Formação com três zagueiros deve ser utilizada por Paulo Sousa até o Fla-FluMarinho apareceu no BID às 15h17 desta tarde. Posteriormente, às 16h10, o nome do atacante também apareceu no BIRA (Boletim Informativo de Registros de Atletas) da Ferj. Assim, as normas para que ele pudesse estrear com o Manto já foram cumpridas.