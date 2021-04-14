Marinho é substituído e recusa cumprimento de Holan

Sobrando em campo e na classificação naquele momento, o técnico Ariel Holan tirou o atacante Marinho aos 21 minutos do 2º tempo, quando o jogo estava 2 a 1 para o Peixe. Só que o atacante não gostou.Após deixar o campo, Marinho recusou cumprimentar o treinador argentino. Irritado, o atacante foi direto para o vestiário, mas segundos depois voltou para o banco de reservas, de onde assistiu até o final o confronto que acabou em 2 a 2.Do banco, Marinho gritou bastante com os companheiros, incentivando o time. Só que com o treinador pouco, ou quase nada, de contato. Pelo menos foi isso que mostrou o SBT, canal que transmitiu a partida, toda hora que filmava o banco de reservas do Peixe.Marinho fez contra o San Lorenzo seu segundo jogo nessa temporada. O jogador ficou um longo período sem jogar, primeiro devido uma lesão, depois por pegar a Covid-19.