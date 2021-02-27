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Marinho é eleito para a seleção do Brasileirão 2020

Dia de conquistas individuais para o atacante santista. Depois de faturar a Bola de Prata, jogador faturou o prêmio de melhor atacante do Campeonato Brasileiro da CBF...
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Publicado em 

26 fev 2021 às 22:31

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 22:31

Crédito: Marinho é uma referência no elenco santista (Ivan Storti/Santos
Marinho foi eleito um dos melhores atacantes do Prêmio Brasileirão 2020 promovido pela CBF na noite desta sexta-feira. O camisa 11 do Santos, que formou a dupla de ataque com Gabigol, não pôde comparecer ao evento pois testou positivo para a Covid-19 na última quarta-feira.Marinho ainda ficou em terceiro lugar no prêmio Craque da Galera da competição, promovido pelas redes sociais do Brasileirão. Ele teve 6% dos votos.A seleção do campeonato ficou com a seguinte escalação: Weverton (Palmeiras); Fagner (Corinthians), Cuesta (Internacional), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenilson (Internacional), Gérson (Flamengo), Claudinho (Red Bull Bragantino) e Vina (Ceará); Marinho (Santos) e Gabigol (Flamengo). O melhor técnico foi Abel Braga, do Internacional.Um dos principais destaques do Peixe na temporada, Marinho foi eleito o Rei da América, melhor jogador da edição da Copa Libertadores - o atacante estava concorrendo com o companheiro Soteldo e os palmeirenses Rony e Weverton). Ele também ganhou nesta sexta-feira a Bola de Prata de melhor atacante do Brasileirão, prêmio mais tradicional do futebol brasileiro promovido pelo canal ESPN.

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